Oakley conclut avec Mbappé et renforce le rôle social des athlètes : « Des gens formidables en dehors du sport » – GQ

Kylian Mbappé portant des lunettes Oakley Kato (Photo : Oakley/Handout)

Kylian Mbappé est le nouveau partenaire mondial des superathlètes de Oakley, a annoncé la marque de lunettes ce jeudi (13).

En divulguant l’accord avec Mbappé, la société a clairement indiqué que les options pour l’attaquant français ne sont pas seulement pour tout ce qu’il a fait sur le terrain, pour le Paris Saint Germain et pour l’équipe de France, mais pour tout ce qu’il représente à l’extérieur. cette.

« Nous pensons que les athlètes ne sont pas seulement jugés sur leur force, leur vitesse ou leur précision corporelle, mais aussi sur la force du cœur, la gentillesse et l’empathie. Et c’est ce que Kylian représente pour nous : un être humain formidable qui comprend son rôle en dehors du sport. – pour diriger et inspirer les générations futures à croire en elles et à être qui elles sont vraiment », a déclaré Caio Amato, directeur du marketing mondial chez Oakley.

La décision d’Oakley reflète une tendance mondiale des marques à s’associer aux athlètes avec un message socialement responsable qui a un impact positif sur leurs millions de followers.

Kylian Mbappé est un athlète qui est aussi une référence en matière de prise de position ferme contre le racisme, qui reste une triste réalité dans le football européen.

La campagne des athlètes de la marque a pour devise « Soyez vous-même » – ou « soyez vous-même », en traduction libre en portugais. L’objectif est d’élever Mbappe comme un exemple de dépassement et de renforcer l’importance de la confiance en soi.

« Je m’identifie à l’attitude d’Oakley à bien des égards – un esprit innovant et révolutionnaire et la poursuite d’un changement positif. Le message « Soyez qui vous êtes » résonne profondément en moi et je veux aider à alimenter cette conviction d’être fidèle à soi-même et à soi-même. confiant . sur les autres. Et bien sûr, les lunettes sont vraiment cool – je me sens comme un super-héros quand je porte Kato «