Envigado poursuivra Al-Rayyan pour James Rodríguez .

Envigado va poursuivre Al-Rayyan pour les droits de formation James Rodríguez / AL-RAYYAN

Le 22 septembre 2021, joueur de football colombien James Rodriguez présenté comme un nouveau joueur de Al-Rayyan Le Qatar, originaire d’Everton en Angleterre, a ainsi mis fin à sa brillante carrière dans le football européen. Dans les grands championnats européens, il a porté le maillot de Porto (Portugal), de l’AS Monaco (France), du Real Madrid (Espagne), du Bayern Munich (Allemagne), laissant de bons souvenirs de chacune de ces équipes.

Ce n’est un secret pour personne que son arrivée en a surpris plus d’un, car à son âge on espère qu’il continuera à montrer ses qualités dans les ligues reines du monde, où il brille et réalise de grands exploits. Cependant, son arrivée au Moyen-Orient fut aussi un dépaysement, car outre le salaire élevé qu’il recevrait avec Al-Rayyan, sera l’occasion qu’il recherche pour maintenir un ordre qui le rapprochera du radar de l’équipe nationale colombienne.

« James Rodríguez a quitté Everton pour rejoindre le club qatari Al-Rayyan pour un montant non divulgué. L’international colombien de 30 ans déménage au Moyen-Orient après 12 mois à Goodison Park, a déclaré Everton dans un communiqué.

Et ce sont précisément les doutes qui subsistent concernant sa signature principalement en ce qui concerne ses honoraires, car le montant d’argent que le Colombien a reçu n’a jamais été confirmé par le club de Liverpool.

Maintenant, selon ce qui a été rapporté par Transfermarkt, un portail dédié aux transferts et à l’évaluation des joueurs, Al-Rayyan payé un total de huit millions d’euros pour achever l’arrivée de Cucuteño; un chiffre surprenant en raison de la valorisation que James avait à l’époque, car selon le même portail, le coût du pass était d’environ 28 millions d’euros.

Cependant, et bien que tout semblait normal au début, au cours des dernières heures, il est devenu connu, selon Nouvelles du RCN, cette Envigado, le club où James a fait les premiers pas de sa carrière, a dénoncé Al-Rayyan pour avoir engagé le footballeur.

En dialogue avec les médias, Ramiro Ruíz, président d’Envigado, a confirmé avoir déposé une plainte contre le club qatari.

« Le sujet n’est pas avec Al-Rayyan, c’est avec Everton, avec Al-Rayyan le sujet n’a pas été touché, nous avons déposé une plainte et nous attendons une décision de la FIFA, avec Everton ils nous ont informés que c’était arrivé. déjà libéré, mais avec Al-Rayyan nous n’avons pas de nouvelles, mais le procès a été déposé par notre avocat« , il leur a dit.

Et en effet, bien que beaucoup ne comprennent pas les raisons de la demande du club de café, tout doit être fait avec les droits de formation bien connus, la reconnaissance accordée à l’équipe où les joueurs ont débuté professionnellement.

« Mécanisme de solidarité, le droit de toute équipe où les joueurs ont été développés et formés. Dans chaque transfert, il y a un pourcentage de ce transfert qui sera de 5% du total qui sera distribué dans le club où le joueur est entraîné et James Rodríguez est entraîné ici, dans ce cas c’est un droit que nous avons, une solidarité mécanisme”; commentaires du président de l’entité à L’actualité RCR.

Pour l’instant, l’équipe attend la réponse de la FIFA, l’entité suprême du football mondial, qui donnera son avis sur le procès et déterminera si Al-Rayyan doit donner de l’argent à Envigado.

Pour cette partie, James et ses amis reviendront jouer ensemble Al-Rayyan Mardi prochain, le 18 janvier, contre Al-Khor à partir de 10h30, heure de Colombie.

CONTINUER LA LECTURE:

Nouveau strip de Carlos Antonio Vélez à James : « On savait qu’il allait se faire remarquer, il jouait avec des bornes et des schtroumpfs »

Juan Fernando Quintero refusera jusqu’à huit fois plus de salaire pour son retour à River Plate