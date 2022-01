Alain Sutter, anticonformiste : idole de Nagelsmann qui a pris sa retraite à cause d’un trou

La renaissance du football suisse au début des années 90, après des décennies de noirceur, a notamment trois visages : le totem Chapuisat, un attaquant devenu une légende du Borussia Dortmund ; à propos de l’arpenteur Ciriaco Sforza, qui est passé par l’Inter et est devenu une icône de Kaiserslautern en Allemagne ; et puis, ça vient de Alain Sutter, qui est peut-être le plus talentueux des trois, mais dont on se souvient plus pour ce qu’il a fait en dehors du terrain que sur le terrain, où il était un peu « Et qu’est-ce qui se passerait si ». Bien qu’avec beaucoup, beaucoup de qualité aux pieds.

Aujourd’hui âgé de 53 ans, Sutter n’est pas pleinement reconnu comme l’un des architectes du Risorgimento suisse. Ou plutôt, il n’a pas été apprécié comme il se doit. En effet, sa réputation est dans son pays natal à quelle distance est-il du statut légendaire. Un statut dans lequel la personne en question ne se reconnaîtrait pourtant pas du tout. Timide, anticonformiste. Un idéaliste du football. En effet, sur le ballon. Et puis, jouer au football là-bas s’est mieux terminé que les autres, mais si c’était pour lui, il serait coiffeur, car cela le faisait se sentir mieux. Il erre entre sauterelle e Jeune garçon, une équipe de sa ville natale (Berne), avant de retourner au ‘Grasshopper’ de Zurich et de retrouver sa taille grâce à Ottmar Hitzfeld.

Choisi par objectif

Liberté. Sur et en dehors du terrain. Liberté de pensée et d’action, pour vous exprimer comme vous le souhaitez. Qui a ensorcelé toute la Suisse. En équipe nationale depuis l’âge de dix-sept ans, son pays a vu en lui l’espoir d’un meilleur avenir footballistique. Cet avenir l’a trouvé avec Roy Hodgson, qui en 1993 l’avait amené à troisième au classement FIFA. Sutter était le pivot de l’équipe, qui concentrait alors également la qualification à Coupe du monde 1994 aux États-Unis, placé derrière le Portugal et l’Ecosse, derrière seulement l’Italie. La fin du cauchemar : la dernière participation remonte à 1966.

Aux États-Unis, lors de la Coupe du monde, Sutter a fait rouler les yeux de la foule avec son jeu sur le côté gauche du terrain. Il a également marqué contre la Roumanie en phase de groupes, qu’il définit toujours comme son meilleur match en équipe nationale – avec ceux contre les États-Unis, dans le même groupe. La Suisse s’était qualifiée pour la seconde mi-temps, puis a été dépassée par l’Espagne, qui l’a clairement emporté 3-0. Sutter a regardé le match depuis le banc avec un problème à la cheville. Peut-être que sa présence n’y changerait rien.

À la maison bavière monaco, En attendant, ils pensent qu’un talent connu en tant qu’adversaire (en 1993/94, il a joué à Nuremberg) a les bonnes conditions pour faire partie de l’équipe de Giovani Trapattoni. D’un point de vue technique, bien sûr que oui. Moins pour les autres. Alors que les joueurs bavarois se sont retrouvés en couverture de magazines à une époque où le surnom donné à l’équipe était FC Hollywood, Sutter se distingue en n’étant pas du genre projecteur. Autrement.

Les Suisses ont toujours été du genre très calme, qui attachent une grande importance à la santé et au bien-être il mange de la viande. Ce qui, cependant, rend fou (et pas dans le bon sens) uli Honess, le président du Bayern dont la fortune économique familiale s’est construite sur l’entreprise qui produit réellement de la viande. Uli a déclaré un jour que « Un joueur qui ne mange pas de viande ne peut pas entrer sur le terrain ».

Alain est un tout petit bavarois. Aussi pour le fait qu’il est une personne qui aime boire de l’alcool. Ou plutôt, plus que boire de l’alcool : combattre l’alcool. Sous toutes ses formes. Contrairement à ce qui était autrefois une politique de club qui était historiquement parrainée par les grandes brasseries. Ce qui s’est passé à l’Oktoberfest a fait sensation : Non seulement Sutter n’a pas touché la bière, mais elle ne veut même pas prendre la photo habituelle de la tasse à la main avec ses amis.

Cependant, sur le terrain, son talent et ses longs cheveux blonds sont un aimant pour les yeux. Ils attirent l’attention. A tel point qu’il était l’idole de Julian Nagelslmann, que lorsque Sutter a joué au Bayern, il avait 7 ans, mais a été époustouflé par ses performances exceptionnelles.

« Un jour on est allés au stade et on était sur l’autoroute » l’entraîneur actuel du Bayern a déclaré à ‘UEFA.com’, « Alain Sutter est passé dans la voiture d’à côté : j’avais six ou sept ans, J’ai commencé à lui faire signe de la main et il a répondu; c’était un moment très spécial.

L’idylle avec le Bayern s’est terminée tôt, après 31 apparitions, un but et plusieurs passes décisives. En 1995, au cours de la saison en cours, il s’installe à Fribourg à la recherche d’une relance. Pendant ce temps, Sutter s’était signalé au monde pour ses actions de protestation lors des matchs de la Suède et de la Suisse en juin de la même année. Avec l’équipe alignée sur le terrain, l’ailier suisse a déployé une banderole indiquant « Arrête, Chirac ». Chirac est le président de la France et son message est une forte attaque contre l’essai nucléaire de la France à Mururoa, une île de Polynésie au milieu du Pacifique. C’était considéré comme une insulte. Ce moment est encore dans les mémoires aujourd’hui comme le moment où la Suisse a perdu sa neutralité dans le football. Ce n’était pas la seule protestation et rébellion dans la vie de Sutter, qui a également fait campagne contre l’expérimentation animale et contre le pouvoir dans le football.

STOP IT CHIRAC: Alain Sutter et d’autres stars nationales ont mis en place un faucon anti-nucléaire avant le match historique de qualification pour le Championnat d’Europe à Göteborg contre la Suède. (1995) pic.twitter.com/rvuvE6jsOK -Enver Robelli (@enver_robelli) 24 juin 2018

Artur Jorge, puis CT, à un moment donné il a décidé de le virer de l’équipe nationale. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Sutter avait sa propre secte, qu’il n’avait plus aucun sentiment d’appartenance. Il a joué son dernier match pour l’équipe nationale en avril 1996 à l’âge de 28 ans. Puis, en 1997, la décision de quitter le football européen et de s’envoler pour les États-Unis.

« Les États-Unis sont parfaits. Personne ne me connaît. Je ne peux faire que ce que je veux. Je dois passer mon chemin. » il a rappelé ‘Zwölf’.

Elle s’est mariée Dallas brûler. Il est le joueur le mieux payé de tout le football américain, peut-être aussi le plus fort : « Il a gagné le match tout seul », rappelez-vous les amis.

Trois ans après la Coupe du monde aux États-Unis, retour outre-Atlantique. Une nouvelle expérience, dans un pays qui lui semblait presque un rêve.

« Avec deux amis en Suisse, on s’est promis qu’à la fin de nos carrières nous allons sur la Route 66″, a-t-il déclaré au ‘Tampa Bay Times’.

Ce n’est pas un hasard si, pour être précis, ‘Super Sutter’ joue avec le nombre 66. Parfois même avec un bandana sur la tête. Arrivé en MLS, il veut faire un contrat de 10 ans avec la ligue pour jouer toutes les franchises. En fait, l’expérience s’est terminée tôt. A 30 ans, en 1998, lors d’un entraînement de pré-saison au centre du lycée qui l’héberge il a mis son pied dans un trou trop profond en faisant du jogging et s’est blessé. Il n’a jamais pu retourner sur le terrain.

« J’avais une décision difficile à prendre à ce moment-là. Il y avait deux options : continuer à jouer, remplir mon contrat de quatre ans avec Dallas Burn et avoir une hanche artificielle à 40 ans, ou arrêter et récupérer complètement. J’ai choisi cette dernière. années de ma vie devant moi que je voulais m’amuser. Je voulais aussi avoir des enfants et pouvoir sortir et jouer avec eux sans douleur. Aujourd’hui, je suis content d’avoir fait ce choix ».

Dans son post-carrière, Sutter a travaillé à la télévision et en tant que collaborateur technique pour Winterthur et au-delà. Aujourd’hui, il est DS St. gallois. Il retourna en Suisse, où il n’avait jamais été aussi aimé. Peut-être à cause de son talent gâché, peut-être à cause de son attitude neutre, parce que c’est un idéaliste. Peut-être parce qu’il n’a pas tenu sa promesse. Bien sûr, en tant que footballeur, il a été lui-même jusqu’au bout. Et ça lui va bien.