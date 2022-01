Air France zbada Twoje documenty zdrowotne w ramach usługi Ready to Fly

samolot, lotnisko, controla, convoitise, fot. Air France

Linie lotnicze Air France wprowadziły usługę Ready to Fly, która umożliwia pasażerom weryfikację i zatwierdzenie documentów zdrowotnych wymaganych przez kraj docelowy, jeszcze przedna przybyciem. Dzięki intersection podróżni korzystający ze wspomnianej Usługi, która plaisanterie bezpłatna i dobrowolna, zyskują pewność, że SA dobrze przygotowani faire wejścia na Poklad j’espère bezstresowo rozpocząć podróż, un dodatkowo ich transfert przez Lotnisko plaisanterie szybszy i sprawniejszy, ponieważ wcześniej zweryfikowane osoby nia podlegają już kolejnym manette.

Usługa Ready to Fly, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kliptów, jest stopniowo wdrażana w całej siatce lotów Air France. Obecnie można z niej korzystać na ponad 140 trasach z 80 miast na wiecie, w tym z Polski. Do tej pory z usługi skorzystało 600 tysięcy kliptów. Ponadto Air France automatyzuje controlę certyfikatów szczepień na lotach krajowych, które są wymaganym documentem przy podróżach na terenie Francji.

Z usługi Ready to Fly mogą korzystać pasażerowie Air France na lotach z Paryża na Korsykę oraz do francuskich terytoriów zamorskich (m.in. Gujana Francuska, Martynika, Gwadelupa, Reunion), na lotach między Paryżem aą, Chile do), na lotach z Francji do Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Portugalii, Gabonu i Senegalu, a także na lotach do Francji z krajów europejskich (łącznie z Polską) iz Kanady.

Prêt à voler – de jak à działa ?

W ramach usługi Ready to Fly, na 48 godzin przed wylotem, pasażerowie lotów objętych usługą otrzymują e-mail z zaproszeniem do przesłania swoich documentów zdrowotnych związanynia z testc. Maksymalnie do 3 godzin przed lotem, pasażer może w bezpieczny sposób wysłać swoje documenty, które są następnie sprawdzane przez linię. « Prêt à voler ». Dzięki temu wcześniej zweryfikowane osoby nie podlegają już kolejnymkontrolom (dot. wspomnianychkodetów) przez wylotem.

Może się zdarzyć, e pasażer nie otrzyma przed podróżą zaproszenia do skorzystania z Ready to Fly. Oznacza to, na danej trasie usługa jeszcze nie działa. Należy też pamiętać, ponieważ mogą być un sprawdzane po wylądowaniu w miejscu docelowym.

Automatyczna contrôleur certyfikatów szczepień

Jednocześnie Air France wprowadza usprawnienie dla pasażerów swoich lotów krajowych we Francji, dla których obowiązkowym jest documentaire zaświadczenie o szczepieniu (col de vaccin). Linia zdecydowała, aby zastąpić ręczną weryfikację tego sistemu automatyczną controllerą, która odbywa się na dwa sposoby.

saudobnie jak w przypadku Ready To Fly – Document należy przesłać za pośrednictwem bezpiecznej platformy internetowej po uprzednim zaproszeniu do usługi otrzymanym mailem lub zeskanować kodcer swojego podzwctyzepiatuego Ta usługa jest obecnie dostępna na następujących lotniskach we Francji : Paryż (Charles de Gaulle), Paryż (Orly), Bordeaux, Lyon, Marsylia, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nicée, Strasbourg i Tuluza.

W najbliższych miesiącach automatyczna weryfikacja certyfikatu przy lotach krajowych Air France zostanie dodatkowo zintegrowana z procesem odprawy en ligne. Wcześniejszakontrola wymaganegokodetu zaoszczędzi czas przy wyjściu do samolotu i poprawi punktualność lotów.

