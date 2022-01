La France exprime son malaise avec l’Australie suite à la fuite d’un message de Macron | Monde

L’ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, a exprimé mercredi son malaise face à la fuite d’un message privé envoyé par le président français Emmanuel Macron à son homologue australien, Scott Morrison, évoquant l’annulation du contrat des sous-marins Gaul.

« Vous ne vous comportez pas comme ça dans les échanges personnels entre dirigeants. Cela envoie également un signal très inquiétant à tous les chefs d’État (dans le monde) », a déclaré Thebault lors d’une apparition au Press Club de Canberra.

Le diplomate a prévenu qu’un « triste » signal était envoyé au monde : « attention en Australie il y a des fuites et ce que vous dites en secret à vos collègues sera utilisé contre vous ».

Thebault faisait référence à des fuites lundi soir du contenu d’une série de messages entre les présidents australien et français dans les jours précédant l’annulation controversée par Canberra en septembre d’un accord pour acheter 12 sous-marins conventionnels français.

Deux jours avant l’annonce de l’annulation du contrat, que la France a qualifiée de « coup de poignard dans le dos », le bureau de Morrison a tenté de contacter le bureau de Macron, cependant, le président français a demandé dans un SMS : « Dois-je m’attendre à du bon ou du mauvais concernant nos ambitions sous-marines communes ?

Thebault a déclaré que ce qui était le plus intéressant dans le contenu du message était qu' »il démontre pleinement que jusqu’à la dernière minute, nous ne savions pas ce qui allait se passer » et a insisté sur le fait qu’il y avait eu une fraude « délibérée » de la part de l’Australien. gouvernement. .

Les relations diplomatiques entre la France et l’Australie sont au plus mal suite à l’annulation d’un contrat de sous-marin scellé en 2016 et évalué à environ 67 617 millions de dollars (58 473 millions d’euros).

Canberra a annulé en septembre un projet de sous-marin français pour soutenir le développement d’engins nucléaires dans le cadre d’un pacte de défense ambitieux avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Des diplomates français ont déclaré aujourd’hui qu’il appartenait désormais au gouvernement australien de prendre des mesures pour « reconstruire quelque chose de substantiel, mais malheureusement nous partons de loin ».

L’Australie a signé une alliance de défense avec les États-Unis et la Grande-Bretagne en septembre dans le but de contrer la Chine dans la région indo-pacifique et, à travers elle, les nations océaniques auraient accès aux sous-marins nucléaires de fabrication américaine.

La France, qui possède un territoire dans l’Indo-Pacifique, a qualifié le pacte de trahison de confiance et a convoqué ses ambassadeurs à Washington et à Canberra pour des consultations, mais ils sont revenus des semaines plus tard à leurs postes diplomatiques respectifs.

Macron a rencontré vendredi dernier le président américain Joe Biden, qui a dit avoir « l’impression » que la France avait été informée du pacte, admettant que le traitement du dossier était « maladroit ».