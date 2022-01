ADR Izki rassemble trois décennies d’activité dans une publication

bernedo – A l’occasion des trente ans d’existence de l’Association de développement rural d’Izki (ADR), en plus de plusieurs conférences tenues à divers endroits à Montaa, la zone de travail basée à Bernedo de cette association, un magazine a été publié qui recueille des jalons majeurs gérés au cours de ces trois décennies.

Ces projets ont été rendus possibles grâce à la bonne gestion de 36 107 235 euros dans trois domaines d’action ADR : la production agro-alimentaire (4 524 407), le développement d’activités économiques durables (12 912 922) et les établissements humains (18 569 905) où, par ailleurs, il y a eu une augmentation de 7 % au cours de la dernière année. Et tout cela grâce à l’accès à l’Europe ou aux fonds de développement apportés par l’institution.

Ses activités commencent par des programmes de formation qui ont d’abord été développés dans la région lorsque l’ADR était une association d’agriculture de montagne, comme un cours pour les forgerons de chevaux qui emmenait les participants en France, et un autre pour les forestiers et la gestion forestière. machine.

Des fonds arrivent ensuite pour pouvoir développer l’action. Du programme opérationnel 5B, qui vise à promouvoir l’activité économique dans les zones rurales, grâce à des fonds de Feoga, Feder et du Fonds social européen, la formation de la coopérative Ocón, de Bernedo, a été facilitée ; société Alama précuite, à Alda; Farine d’Ibarrondo, à Santa Cruz de Campezo ; Boulangerie Belategi, à Bernedo; Maderas Gámiz, à Santa Cruz de Campezo; Coagrima, au même endroit; Boulangerie Borja, à Urturi; centre apicole et équestre à Antoñana; la fromagerie de San Vicente de Arana ; zones industrielles à Maeztu et Urarte, etc.

Ensuite, ADR a géré Leader Plus et actuellement Leader et Erein. Avec ces programmes, il y a eu des démarrages de zones industrielles, la création d’emplois par l’entrepreneuriat dans des zones qui ont déjà un répertoire de plus de 50 emplois, la création ou la valorisation d’entreprises, comme Edurtza Black Pudding , à Villaverde ; centre canin à San Román de Campezo; la société Izki Gas, à Maeztu ; le lac de pêche Nagusi, à Santa Cruz de Campezo; Vicma Packaging, chez Maeztu ; Biomendi, à Bernedo, et bien d’autres. En ce qui concerne la section des ressources touristiques, Izki ADR a soutenu le centre du patrimoine Montaa Alavesa à Peñacerrada, l’office de tourisme de Lagrán, en passant par le centre d’interprétation de la ligne verte basque-navarrais à Antoñana, et d’autres infrastructures d’information à Montaa, ainsi que le soutien aux hôtels industriels , comme le restaurant ¡Arrea à Campezo ; Los Roturos de Izki, à Maeztu…, en dehors des logements ruraux.

Tout le soutien du conglomérat à l’activation économique de Montaa signifie la gestion via l’ADR d’Izki de 12 912 000 euros.

Quant aux infrastructures pour pouvoir développer une production agro-alimentaire compétitive, des investissements ont été réalisés en aides à hauteur de près de 4 millions d’euros à travers la réfection des voiries, la construction de quais de chargement, les fermetures d’élevage et autres par la mairie et le conseil administratif. A cela, il faut ajouter l’assistance et le soutien aux expositions agroalimentaires dans la région de Montaa Alavesa, les études de faisabilité pour la production ou l’acquisition de machines.

Enfin, en termes de mesures de réinstallation, les activités récréatives et de loisirs sont promues auprès des habitants, l'aide aux étudiants pour qu'ils ne quittent pas leurs villes, le financement pour réhabiliter les façades et les toitures, l'aide à la création ou à l'amélioration des centres sociaux et socioculturels, des piscines et des centres polyvalents. . , une augmentation de l'éclairage ou de la beauté de la ville, pour 18,5 millions d'euros.