Selon Adler, « troïka », c’est-à-dire le chef du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie Sergij Naryszkin, ministre la défense Sergueï Choïgou et l’ambassadeur de Russie au Vatican Alexandre Awdejew ils s’en iront Vladimir Poutine du pouvoir. La raison en est les problèmes de santé de Poutine.

La médecine a fait de grands progrès. Poutine a les meilleurs médecins, prend environ 10 médicaments par jour, et quand il apparaît en public, cela ne montre pas qu’il est malade. Ses mains ne tremblaient pas du tout. Mais il y a un changement mental. Il devient de plus en plus impulsif – Conférence RMF FM Alexandre Adler.

Poutine sera-t-il jugé en Russie ?

La Russie n’acceptera jamais d’être à eux Président planté par la Cour pénale internationale de La Haye, mais peut être jugé à domicile si nécessaire – même s’il est malade Adler a expliqué.

Le combat de Choïgou avec Poutine

Je sais qu’il y a eu une vive dispute entre Sergei Shoygu et Vladimir Poutine. Le ministre de la Défense a dû dire au président russe : « Je suis un Mongol et je ne laisserai pas la Chine gouverner mon pays ! Au lieu de cela, réconciliez-vous avec l’Europe ». – a déclaré dans une interview à RMF FM Alexandre Adler.

Les jours de Poutine sont comptés ?

Selon les politologues, Poutine s’est rendu compte que ses jours étaient révolus kremlin dénombrable.

La solution de Poutine a été d’externaliser les tireurs d’élite du groupe Wagner – les mêmes personnes qui Ukraine ils ont été chargés d’assassiner le président Volodymyr Zelensky – de se débarrasser de Sergei Naryshkin. Tout d’abord, Narychkine, car cela vaut peut-être aussi pour les deux autres membres de la « troïka » hostiles à Poutine. – note Alexandre Adler.