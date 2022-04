Kiri, Gurbindo et Hernández contre la France

Madrid – L’équipe masculine d’Espagne affrontera aujourd’hui à l’Accor Arena de Paris (21h05) le premier de deux matches amicaux de son niveau face à une autre puissance comme la France, qui se mesurera à nouveau samedi (21h05) dans le Ville française de Chambéry .

Jordi Ribera avait trois joueurs navarrais pour les deux matches : le gardien Sergey Hernández, l’arrière droit Eduardo Gurbindo et le défenseur central Ander Izquierdo, ce dernier ayant été appelé à la dernière minute en raison de la blessure d’Agustín Casado.

L’Espagne, l’actuel vice-champion d’Europe, a un match nul en double contre les champions olympiques actuels au troisième rendez-vous de l’agenda 2022 après les Championnats d’Europe en janvier et la Gold League fin mars, mais par rapport à ce dernier test – où il est tombé au Danemark (28-25) et à égalité avec la Norvège (26-26) – avec un bloc beaucoup plus reconnaissable et avec le retour de certains de ses joueurs clés.

Retour de Dujshebaevs Ainsi, la meilleure nouvelle pour l’entraîneur Jordi Ribera est qu’il pourra compter sur les frères Dujshebaev, après qu’Alex se soit retiré des Championnats d’Europe en raison d’un problème à l’épaule et que Dani ait subi une grave blessure au genou il y a un an.

De plus, d’autres habitués reviennent également, comme le capitaine Gedeón Guardiola, Adriá Figueras, Rodrigo Corrales, Antonio García, Eduardo Gurbindo, Aitor Ariño et l’ailier Pol Valera, qui a fait ses débuts en novembre dernier, tandis qu’une grande nouvelle recrue est Jorge Serrano, une aile de joueur de Recoletas Atletico Valladolid.

De son côté, l’équipe de Guillaume Gille est arrivée à ce double rendez-vous avec toutes ses stars, en l’occurrence Dika Mem, les deux frères Karabatic, Melvyn Richardson ou encore Ludovic Fábregas. Dès lors, un duel de haut niveau était attendu.

Jusqu’à présent, sur les 84 matchs précédents, 41 se sont soldés par des victoires pour la France, dont la dernière fois à Tokyo 2021 (36-31), et les 35 victoires pour l’Espagne.

« Nous sommes dans une bonne phase de préparation, avec deux matchs exigeants. La France exigera que nous défendions et attaquions. Nous devons suivre notre plan, essayer différents systèmes dans les deux jeux les plus demandés. Et sans donner pour obtenir de bons résultats », commente Jordi Ribera.