Poutine a annoncé le retour de la Russie sur la lune. Malgré les sanctions

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la poursuite du programme russe Lunar Luna. D’ici fin 2022, Roscosmos veut envoyer Luna 25 sur la Lune et donner suite au programme lunaire soviétique, qui s’est terminé en 1976. Le plan a été annoncé par le président russe mardi lors d’une visite au port spatial Vostochny. Ils racontent par exemple Le journal Wall Street.

Malgré les sanctions occidentales, Poutine a annoncé le plan de l’agence russe Roscosmos. Cela s’est produit lors d’une visite au port spatial de Vostochny, situé dans la région de l’Amour près de la frontière avec la Chine. « Malgré les difficultés et les efforts pour nous entraver dans ce voyage depuis l’extérieur, nous poursuivrons nos plans de manière cohérente et persistante », a déclaré Poutine lors d’une visite au port spatial. Il a commencé à construire Roscosmos ces dernières années pour se débarrasser de sa dépendance vis-à-vis du cosmodrome de Baïkonour, qu’il a loué au Kazakhstan après l’effondrement de l’Union soviétique.

Roskosmos prévoit de lancer trois sondes spatiales Luna 25, 26 et 27. Luna 25 sera une sonde robotique qui prévoit d’atterrir au pôle sud de la lune. Il devait principalement tester la technologie liée à l’alunissage. La mission était d’atterrir au cratère Buguslawsky. Le départ a été retardé une fois, maintenant il devrait commencer en juillet. La sonde devra travailler sur la Lune pendant environ un an et, par exemple, utiliser un laser pour mesurer la distance réelle de la Lune à la Terre.

La déclaration sur la poursuite du programme spatial russe intervient quelques semaines seulement après que l’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé la suspension de la coopération avec l’agence russe et le départ du personnel de Roscosmos du Centre spatial de Kourou en Guyane française, où la mission de l’Agence spatiale européenne défunt. L’ESA a décidé de sanctions en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. De même, OneWeb a annoncé un partenariat avec SpaceX, qui lancera le satellite de la société dans l’espace au lieu du lancement initialement prévu depuis le cosmodrome de Baïkonour.

Pourtant, le président russe ne craint pas les sanctions et rappelle l’isolement de l’Union soviétique lors de la course à l’espace avec les États-Unis. « Nous avons tout accompli dans un isolement technologique complet et nous avons obtenu un énorme succès », a déclaré Youri Gagarine lors de la célébration du 51e anniversaire du premier vol humain dans l’espace. C’est à cet anniversaire que Vostočny a visité le nouveau cosmos et n’a pas ménagé l’optimisme dans ses déclarations.

Le patron de Roscosmos, Dmitri Rogozine, est lui aussi confiant. La réponse de Rogozine aux remarques du vétéran du programme spatial américain Scott Kelly a été significative. Rogozine l’a traité d' »idiot ».

Kelly n’a pas poursuivi la fusillade sur les réseaux sociaux après que la NASA a demandé à ses astronautes de traiter les partenaires russes avec respect. Bien que la coopération sur la Station spatiale internationale se soit poursuivie et que deux astronautes russes et un américain soient revenus de la station fin mars, Rogozine a poursuivi ses attaques.

Plus tôt cette semaine, il a joué pour Ria Novosti et accusé Elon Musk que l’objectif de sa société Space X est de gagner en puissance et de contrôler l’esprit humain en utilisant Internet par satellite.