Actualité du 1er avril 2022 sur la guerre en Ukraine

Les prix de l’essence et du diesel continuent de baisser. Les cours internationaux des produits raffinés et du Brent ont également chuté à 103 dollars ce matin. Selon une enquête régulière menée par Staffetta Quotidiana, Tamoil a réduit le prix recommandé de l’essence et du diesel de six cents le litre. Ip a également baissé : – 2 centimes/litre pour l’essence et -1 centime/litre pour le diesel. Il s’agit des prix moyens communiqués par le responsable à l’Observatoire des prix du ministère du Développement économique et traités par Staffetta, mesurés à 8 heures hier matin dans environ 15 mille usines : essence en libre-service à 1 822 euros/litre (- 11 mille, 1 825 entreprises, 1 816 pompes blanches), diesel 1 820 euros/litre (-10, 1 817 entreprises, 1 827 pompes blanches). L’essence est servie à 1 952 euros/litre (-7, compagnie 1991, pompe blanche 1 876), le diesel à 1 954 euros/litre (-7, compagnie 1989, pompe blanche 1 886). GPL servi à 0,852 €/litre (inchangé, ferme 0,851, pompe blanche 0,853), méthane servi à 2 201 €/kg (+11, ferme 2 281, pompe blanche 2 138), GNL 2 145 €/kg (+9, compagnie 2 161 €/ kg, pompe blanche 2.133 euros/kg). Ce sont les prix sur l’autoroute : essence en libre service 1 893 euros/litre (servi 2 109), gasoil en libre service 1 891 euros/litre (servi 2 113), GPL 0,922 euros/litre, méthane 2 660 euros/kg, GNL 2 109 euros / kg