Toujours la même question : groupe coupe du monde facile ou difficile ?

Jürgen Klinsmann donne une réponse rationnelle à la même question sur les avantages d’un groupe Coupe du monde lourd ou léger.

« La phase de groupes signifie que deux vont plus loin », a déclaré l’ancien entraîneur national de l’Agence de presse allemande avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (18h00 CEST) à Doha. « Si vous obtenez une grosse coupe – Brésil, Argentine – alors vous le prenez pour ce qu’il est. » Au centre des congrès de la capitale qatarie, l’élection de la DFB était menacée par cela : une élection difficile.

L’Allemagne joue avec tout le monde sur un pied d’égalité

L’Allemagne n’était classée que dans le deuxième pot lors du tirage au sort – et pouvait donc déjà rencontrer l’une des meilleures nations lors des éliminatoires. En plus du ticket chanceux du Qatar en tant qu’hôte, les champions du monde du Brésil, de la Belgique, de la France, de l’Argentine, de l’Angleterre, de l’Espagne et du Portugal sont têtes de série dans le premier pot.

« Je pense que l’équipe allemande a joué à égalité avec tout le monde et suffisamment confiante pour dire que nous nous qualifierons pour le groupe », a déclaré Klinsmann, 57 ans, qui a supervisé la sélection allemande pour la Coupe du monde 2006 et s’est classé troisième. « Et puis les choses deviennent intéressantes dans les KO, tout peut arriver là-bas. »

Le début est très important. « Je pense qu’on a généralement envie de gagner le premier match », a déclaré Klinsmann, le champion du monde 1990 – y compris après l’ouverture du score face à l’ex-Yougoslavie (4-1). « Entrer dans un tournoi avec un trio est très important. Si vous ne pouvez gérer qu’un match nul, vous êtes sous pression. »

L’Allemagne est une « grande équipe »

La sélection de l’entraîneur national Hansi Flick a d’abord évité le choc classique contre les voisins néerlandais. Les Oranges sont également dans le deuxième pot, tout comme le Mexique, la Croatie et le Danemark. « Je ne suis pas surpris, les Pays-Bas sont surpris », a déclaré l’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart, 39 ans, de dpa à Doha, en revenant sur le match nul 1-1 entre les deux pays le 29 mars à Amsterdam. « Ils ont joué de manière incroyable pendant 60 minutes et nous n’avons eu aucune chance. L’Allemagne est grande, forte. » La sélection DFB est « une grande équipe ».

A partir du pot trois, l’Allemagne pourrait menacer, entre autres, le Sénégal champion d’Afrique – ou le Maroc, la Serbie ou la Pologne avec le footballeur mondial du Bayern Munich Robert Lewandowski. Dans le pot quatre, il n’y a que cinq équipes dont la présence est également confirmée. Étant donné que les éliminatoires doivent encore être jouées, trois balles deviennent des substituts pour les trois vainqueurs chacune. L’Équateur ou l’Arabie saoudite, par exemple, pourraient être les adversaires de l’Allemagne.

« C’est la beauté de la Coupe du monde, le sentiment d’incertitude », a déclaré Klinsmann. « Comment ça marche depuis un autre continent ? Mais c’est ce qui le rend si intéressant. »

Aperçu des pots de loterie :

1 casserole Qatar (hôte) Brésil la Belgique La France Argentine Anglais Espagnol le Portugal

2 casseroles Mexique Néerlandais Danemark Allemand Uruguay la Suisse les états-unis d’Amérique Croatie

3 casseroles Sénégal L’Iran Japon Maroc Serbie Pologne Corée du Sud tunis

4. casserole Cameroun Canada Equateur Arabie Saoudite Ghana Vainqueur des éliminatoires européennes (Pays de Galles, Écosse ou Ukraine) Vainqueur des éliminatoires intercontinentales (Émirats arabes unis, Australie ou Pérou) Vainqueur des éliminatoires intercontinentales (Nouvelle-Zélande ou Costa Rica)

Page d’accueil