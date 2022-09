86 personnes ne survivent pas au massacre de Nice : le procès s’ouvre après six ans sans cerveau ni complices

Dans la soirée du 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel a conduit un camion de 19 tonnes dans une zone piétonne de Nice en direction d’une zone piétonne. A cette époque, il y avait environ 30 000 personnes venues assister au feu d’artifice à l’issue de la célébration de la fête nationale de la Bastille. Au total, il a percuté plus de 400 personnes et parcouru environ deux kilomètres avant que la police ne l’abatte.

Attaque de Nice le bilan des morts est le deuxième pire en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, écrit Le Monde. Il n’a été dépassé que par une série d’attentats terroristes dans divers quartiers de Paris, qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015. Le procès du seul rescapé de Paris s’est soldé fin juin par une condamnation à perpétuité, et les deux procès sont souvent comparés. . Elles se déroulent, par exemple, dans la même salle d’audience spéciale à Paris.

Ils sont assis sur la jetée Gang familial albanais, ancienne prostituée et amie de longue date du principal coupable, écrit le journal Le Figaro et décrit en détail leur passé et leur relation. A deux amis proches de Bouhlel Face à 30 ans derrière les barreaux, l’un l’aide à louer un camion, l’autre l’aide à se procurer une arme. Les deux nient la culpabilité. Un trafiquant de drogue de vingt-sept ans encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que : il a vendu l’arme du revendeur au contrevenant pour 1 400 euros (34 400 couronnes). Le deuxième groupe d’accusés était composé d’un groupe d’Albanais impliqués dans le commerce des armes et d’un ancien partenaire de l’un d’entre eux, une prostituée qui a servi d’interprète pendant les négociations.

A décidé de porter plainte pour rejoindre les 865 personnes blessées dans l’attentat, leurs proches sont décédés ou se sont sentis lésés. 250 d’entre eux témoigneront devant le tribunal. « L’horreur du tsunami, les blessures physiques et psychologiques, l’incapacité à faire son deuil et la colère ont balayé la salle d’audience lambrissée de bois clair à Paris », écrit Le Monde.

« Témoigner devant le tribunal peut apporter la paix aux victimes », a déclaré Fabien Rajon, qui représente 30 personnes dans l’affaire.

L’avocate Olivia Chalusová-Pénochetová représentait 45 personnes et a admis que certaines d’entre elles devaient être convaincues de se joindre au procès. Ils ont été découragés par le fait que la reconstitution a eu lieu à Paris, à 700 kilomètres de Nice, où l’attentat a eu lieu et où beaucoup d’entre eux vivaient. Ils sont également troublés par l’absence des acteurs principaux. Les avocats ont recommandé que le procès soit retransmis en direct à Nice, écrit BFM TV.

Au Palais des Congrès de Nice, ils ont modifié une partie du bâtiment, il y aura une retransmission en direct du procès au public. La salle aux trois grands écrans peut accueillir jusqu’à 500 personnes. Dans la pièce attenante, des installations ont été aménagées pour la famille de la victime, qui peut suivre le procès en privé et disposer de sa propre entrée, comme le décrit le reportage de BFM TV.