Lorsque Liz Truss avait sept ans, elle a joué Margaret Thatcher aux élections législatives. Ce n’est qu’en dépit de la trêve légendaire, qui la même année a amené les conservateurs à une victoire historique, que Liz est restée complètement indifférente.

J’ai attrapé la taille de l’ange, je lui ai parlé, mais je n’ai pas entendu un seul son. Je n’ai même pas voté pour moi-même, se souvient-il après un certain temps en tant que politicien de premier plan dans une interview avec le portail The Scotsman.

Seulement trois décennies plus tard, il atteint le sommet de la politique britannique : le fonds de 200 000 lei.

Il est né il y a 47 ans à Oxford dans une famille de professeurs de mathématiques et d’infirmières. Selon lui, ses parents étaient des partisans de l’extrême gauche et au début des années 1980, ils sont allés à des manifestations pour le désarmement nucléaire avec la petite Liz. Lorsqu’il prend conscience de lui-même, il rejette les préjugés de sa famille. Il a d’abord rejoint les libéraux démocrates, après avoir étudié la philosophie, les sciences politiques et l’économie à Oxford, il a rejoint le Parti conservateur.

Le chef conservateur David Cameron l’a remarqué et l’a choisi comme candidat parlementaire pour la circonscription du sud-ouest de Norfolk, qu’il a remportée en 2010. À l’époque, il a contribué au livre Britannia Unchained et, avec d’autres conservateurs, il a proposé de limiter la réglementation sociale.

Montant à Westminster, il a été impliqué dans une progression lente mais régulière à travers les agences gouvernementales : sous Cameron, il a été sous-secrétaire d’État pour les enfants et les soins de longue durée, plus tard, il a été nommé ministre de l’Environnement et des Affaires rurales, et sous Theresa May. est devenue la première femme de l’histoire à devenir ministre de la Justice.

Ses collègues la connaissaient comme une femme dure avec un instinct politique inné, qui défendait ce qu’elle voulait et ne tolérait pas les actes répréhensibles. Lorsque la morsure devient un problème, la seule différence entre les Rottweilers est que les Rottweilers finissent par céder, l’un de leurs amis les plus proches se mettant en colère.

La condition préalable au succès en politique est la flexibilité du mouton, et ce modèle est illustré dans la question du Brexit. Alors qu’avant le référendum, il soutenait publiquement le maintien, après la montée du camp anti-européen, il a changé d’avis et a commencé à affirmer que le Brexit était un moyen de dérailler.

Il a eu sa chance et l’a mal saisie : lorsque Boris Johnson a été nommé ministre du Commerce extérieur, Trussov a signé un accord de libre-échange post-Brexit avec le Japon et a préparé un accord similaire à grande échelle avec l’Australie.

Il y a un an, le Premier ministre en proie à des scandales l’a récompensé pour sa loyauté indéfectible et a bien sûr obligé son ministre des Affaires étrangères à apporter son soutien au Parti conservateur rebelle.

Dans son nouveau rôle, il s’est fait remarquer, par exemple, par un groupe de troupes britanniques stationnées en Estonie, où il a croisé un char. Les médias conservateurs se sont rapidement appuyés sur des photos du célèbre pétrolier Thatcher de 1986 et ont commencé à spéculer sur lui en tant que successeur potentiel de Boris Johnson.

Après la capture du loup en Ukraine, il a adopté une ligne dure et a fait en sorte que Londres commence à être considérée comme l’un des meilleurs alliés de Kiev. Des points ont également été ajoutés à la libération de deux Britanniques de Rhénanie, qui ont été capturés au printemps.

Bien qu’il manquait de charisme et qu’il était parfois un peu impoli, il est devenu le ministre le plus populaire de l’administration Johnson. Il a longtemps travaillé son image à travers un travail très actif avec les réseaux sociaux, sa popularité garantie par ses opinions libertaires et sa forte opposition à l’annulation de la culture.

Et donc, alors qu’il faisait partie des derniers présidents de parti dans un brillant processus de manœuvre, beaucoup doutaient qu’il battrait le ministre des Finances Rishi Sunak.

L’élégant économiste a peut-être une meilleure recette pour dompter l’inflation, mais les partis ne lui ont jamais pardonné d’avoir remis sa démission au Premier ministre au moment le plus critique, et avant son départ il préparait sa candidature.

Pendant la campagne, Truss a appris qu’il y a plusieurs années, lors d’un débat ministériel sur la productivité du travail, il avait déclaré que la Grande-Bretagne devait travailler plus dur. Il attire ainsi l’attention sur la question de savoir si le président français Macron est une question ou non. Le jury n’a pas décidé d’y aller, a répondu Trussov, au grand dam d’Elysian.

Dans son cas, le jury a décidé, il était donc clair que la reine Albta II. sur le terrain, il a repris le domaine de Balmoral et l’a nommé nouveau premier ministre.