La Chine espère que toutes les parties impliquées dans le conflit ukrainien feront preuve de modération et résoudront la crise par des voies politiques. Selon Reuters, cela a été déclaré par le président chinois Xi Jinping, qui a rencontré aujourd’hui à Pékin le vice-président du Conseil de sécurité russe, l’ancien président et ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev.

Medvedev, qui est arrivé de manière inattendue à Pékin, a déclaré que lui et le président chinois, outre le conflit en Ukraine, avaient également discuté de la coopération et du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. « Nous avons discuté de la coopération entre les partis au pouvoir en Chine et en Russie (…) sur la coopération bilatérale dans nos partenariats stratégiques, y compris l’économie et la production industrielle ; Nous parlons également de questions internationales, y compris bien sûr le conflit en Ukraine. » dit Medvedev. « Les négociations ont été fructueuses », a-t-il ajouté, sans plus de précisions.