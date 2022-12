La corruption est inacceptable. Le Parlement européen limoge le vice-président Kaili de ses fonctions

La majorité des députés appelés à voter ont voté pour la destitution de leur collègue grecque Eva Kaili du poste de vice-présidente du Parlement européen. Kaili, que les enquêteurs belges soupçonnent de corruption, reste député européen. 625 membres du Parlement européen ont voté pour l’abolition du mandat, un contre et deux se sont abstenus.

« En raison de l’enquête en cours, le PE a décidé qu’Eva Kailiová ne serait plus l’une de ses vice-présidentes. La décision prend effet immédiatement », a écrit la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sur Twitter après le vote.

625 députés ont voté pour la révocation, deux se sont abstenus. Seul l’eurodéputé croate Mislav Kolakušić s’y est opposé. Il a déclaré à l’agence DPA que s’il croyait fermement à la lutte contre la corruption, il respectait également la présomption d’innocence.

« Une chose est claire – il y a une tolérance répétée pour la corruption. La corruption sape la démocratie », a déclaré aujourd’hui la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, aux législateurs à Strasbourg. « Les accusations sont très graves, malgré les enquêtes en cours et la présomption d’innocence. A tous ceux qui ont accepté des pots-de-vin : honte à vous », a ajouté le commissaire.

Le vote a été inscrit au programme de mardi sur proposition des dirigeants des factions respectives EP et Metsolaová, qui ont voté à l’unanimité dans la matinée pour la destitution de Kailiová.

« Nous nous sommes engagés à servir les citoyens européens de manière transparente », a déclaré un membre de la Conférence présidentielle, chef de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), Iratxe García Pérezová. La majorité des personnes détenues et faisant l’objet d’enquêtes au PE sont proches de la deuxième plus grande faction de ce PE corrompu le cas comprend Kaili, qui est membre.

La destitution de Kaili en tant que vice-président est la seule réponse acceptable au scandale de corruption, a déclaré le groupe S&D sur Twitter après le vote.

Les recours sont inévitables

« Le poste de vice-président ne peut être occupé par une personne faisant l’objet d’accusations de corruption aussi graves. Son limogeage est inévitable. Nous devons maintenant enquêter le plus rapidement possible sur les raisons de l’échec des mécanismes anti-corruption existants et demander réparation », ont déclaré l’eurodéputé tchèque et des membres pirates de la faction Vert Marcel Kolaja.

« La corruption est inacceptable. Bien que la présomption d’innocence soit un argument de poids, la priorité ici devrait être de protéger la crédibilité des parlements et de la politique européens », a déclaré Luděk Niedermayer, membre du Parti populaire et membre du TOP 09. L’eurodéputée populaire Michaela Šojdrová a déclaré qu’elle était prête d’accepter ses mesures anti-corruption ou de durcissement.

Un scandale de corruption secoue le Parlement européen depuis vendredi. Certains employés ou anciens employés ont été soupçonnés d’avoir servi les intérêts du Qatar en échange d’argent et d’autres cadeaux. Kaili faisait partie des personnes détenues par la police belge vendredi, et un tribunal a prolongé sa détention dimanche. Lui et d’autres ont été accusés d’association de malfaiteurs, de corruption ou de blanchiment d’argent.

Le Qatar a rejeté les allégations d' »erreur de l’État du Qatar » au cours du week-end. Le représentant légal de Kaili a déclaré aujourd’hui que le député européen se considère innocent.

Comme les autres législateurs, les députés jouissent de l’immunité d’arrestation et de poursuites. Cependant, l’exception est lorsque le suspect est pris en flagrant délit.

En raison du scandale, plusieurs législateurs ont demandé à Kaili de renoncer à son mandat, a écrit Reuters. « Compte tenu de l’ampleur du scandale de corruption, c’est le moins que l’on puisse attendre de lui », a déclaré l’eurodéputée française Manon Aubry, coprésidente de la faction de gauche.