Zelenskii reproche à Guterres d’être allé à Moscou avant Kiev | Guerre en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksii a qualifié ce samedi d' »illogique » la décision du secrétaire général de l’ONU António Guterres de se rendre à Moscou deux jours avant de se rendre à Kiev.

« Salah est d’abord allé en Russie, puis en Ukraine. Il n’y a ni justice ni logique dans cet ordre », a déclaré Zelenskii lors d’une conférence de presse dans une station de métro du centre de Kiev, selon l’Agence France Presse.

Le secrétaire général des Nations unies (ONU), António Guterres, se rendra à Moscou, en Fédération de Russie, le 26 avril, où il rencontrera le président russe Vladimir Poutine. Selon les Nations unies, dans un communiqué publié vendredi, António Guterres tiendra une réunion de travail et un déjeuner à Moscou avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, et sera reçu par le président Vladimir Poutine.







Ce samedi, le porte-parole du chef de l’ONU a annoncé qu’António Guterres se rendrait en Ukraine la semaine prochaine, après avoir rencontré Poutine à Moscou. « Le secrétaire général se rendra en Ukraine la semaine prochaine. Il aura une réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, et sera reçu par le président, Volodimir Zelenskii, le 28 avril », lit-on dans une note envoyée à la rédaction.

António Guterres rencontrera également « le personnel des agences de l’ONU pour discuter du renforcement de l’aide humanitaire au peuple ukrainien », ajoute le même communiqué.

Le voyage du secrétaire général de l’ONU dans les deux pays en conflit intervient alors qu’il a été fortement critiqué pour sa prétendue passivité à prendre des mesures concrètes pour arrêter la guerre en Ukraine.Plus de 200 anciens hauts dirigeants de l’ONU ont fait appel il y a quatre jours, dans lettre ouverte, à Guterres lui demandant d’adopter une position plus proactive dans les conflits. Les auteurs appellent à une « présence politique de l’ONU et à une participation publique » dans le contexte de la guerre et à « une stratégie claire pour le rétablissement de la paix, en commençant par un cessez-le-feu temporaire, et l’utilisation de la capacité de l’ONU à [organizar] bon service, médiation et résolution de conflits », selon Gardien.