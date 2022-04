Křetínský est intervenu dans les gros titres de French Marianne, disent les éditeurs. La direction a démenti

Les rédacteurs en chef du magazine politique français Marianne affirment que son propriétaire majoritaire, Daniel Křetínský, a forcé les journalistes à modifier le texte de la première page du numéro, qui doit être publié jeudi. Selon l’éditeur, il s’agit d’une atteinte inacceptable à l’indépendance des médias. Le représentant de Křetínský, qui est l’un des Tchèques les plus riches, a déclaré qu’il ne commenterait pas la situation.

La version originale de la Une contient une photo des yeux de deux candidats à la présidentielle, le centriste Emmanuel Macron et la nationaliste Marine Le Pen. Le premier lit « Rage La » (La colère…), le second « … ou chaos ? (Ou chaos ?).

La photo reste, mais le texte change. Le titre, qui ouvre l’édition de jeudi, sortira dans la version « Even Angry…… Prevent Chaos ». La citation au sous-sol de la page de titre gêne également.

Communication de la Société des Rédacteurs de Marianne (SRM) sur l’intervention de l’actionnaire majoritaire dans la revue « One » pic.twitter.com/yEnCUD13ZX – Société des éditoriales de Marianne (@SRM_Marianne) 19 avril 2022

« L’intervention de notre propriétaire majoritaire, Daniel Křetínský, est une grave atteinte à l’indépendance éditoriale de Marianne. Elle s’est produite malgré le fait que (Křetínský) ait personnellement et même promis à deux reprises aux journalistes qu’elle respecterait ce principe de base. Jusqu’à présent, le syndicat des rédacteurs a écrit Marianne dans un communiqué.

Représentation de Křetínský Serveur de liste de messages dit qu’il ne commenterait pas la situation.

Selon le site tchèque Deník Referendum était une pierre d’achoppement car la première version de la couverture, approuvée par la rédaction de l’hebdomadaire, était nettement plus critique à l’égard de l’actuel président Macron. Il a laissé entendre que les électeurs n’avaient pas le choix entre lui et son adversaire Le Pen. La version révisée, qui devrait sortir jeudi, est allégée et encourage le choix de Macron.

Mais on peut comprendre l’enveloppe dans le sens inverse – que si la France avait voté pour Le Pen à l’élection présidentielle, ils auraient évité le chaos.

Le Pen lui-même a également commenté la situation. Sur Twitter, il a remercié les journalistes pour « avoir révélé l’impact de l’argent sur les décisions éditoriales des médias ». « Les Français ne croient pas naïvement au mensonge et à la calomnie », a ajouté le candidat à la présidentielle.

Un second tour d’élections décisives a lieu en France ce dimanche. Selon les derniers sondages, le soutien au président Macron augmente tandis que Le Pen chute.

Rédacteur en chef vs. subordination

La rédactrice en chef Natacha Polony n’est pas d’accord avec l’avis de la journaliste du magazine Marianne. Il a décrit le changement de page de titre comme une décision éditoriale générale. « La position du magazine dans l’élection présidentielle est décidée uniquement par le comité de rédaction », a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Twitter. Selon lui, la première page éditée capture également bien le contenu et l’attitude du magazine.

Polonyová écrit également que lors du choix du titre, il a tenu compte de l’avis du comité de rédaction et de la position du groupe Czech Media Invest, qui est détenu conjointement par Křetínský et qui détient déjà 91% de la participation socio-politique de Marianne. magazine hebdomadaire depuis 2018.

Polonyová est devenu le chef de l’hebdomadaire peu de temps après que la liste de Křetínský l’ait acheté. Par exemple, un autre journal français, Le Monde, affirme que le magazine sous sa direction a changé le cours de la politique.

C’est dans Le Monde que Křetínský avait une participation. En République tchèque, avec Patrik Tkáč, il contrôle le Czech News Center, qui possède entre autres les journaux Blesk, Sport, Aha! et chargeur E15 ou Reflex.

La propriété des médias de Křetín a longtemps été controversée. Sa prise de participation dans Le Monde a provoqué une vague de haine.

L’un des Tchèques les plus riches a déclaré à plusieurs reprises qu’investir dans l’un des journaux les plus importants de France était motivé par l’ambition de soutenir le journalisme traditionnel. Mais les journalistes du Monde disent craindre leur indépendance, et beaucoup ont quitté le journal.