Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe de mercenaires russes Wagner et entrepreneur, a annoncé qu’il avait participé à l’ingérence dans les élections américaines. Selon Reuters, il s’agit du premier aveu public de quelqu’un que Washington accuse d’essayer d’influencer la politique américaine.

En réponse à une question d’un serveur d’information russe postée sur le réseau social russe VKontakte par le service de presse de sa société de restauration Concord Prigozhin Etat: « Nous sommes intervenus (dans l’élection américaine), nous sommes intervenus et nous interférerons. Soigneusement, précisément, chirurgicalement et à notre manière, comme nous savons le faire. »

Les commentaires ont été publiés à la veille des élections au Congrès américain.

« Au cours de notre opération presque invisible, nous retirerons à la fois le rein et le foie », a déclaré Prigozhin sans donner plus de détails.

Prigozhin – souvent appelé le chef de Poutine parce que son entreprise de restauration reçoit des commandes du Kremlin – a été officiellement accusé aux États-Unis de parrainer des fermes dites de trolls, que les responsables occidentaux disent que Moscou utilise pour influencer la politique aux États-Unis et dans d’autres pays.

En juillet, le département d’État américain a offert une récompense pouvant aller jusqu’à dix millions de dollars (234 millions de couronnes) pour des informations sur Prigozhin en rapport avec son « implication dans l’influence des élections américaines ». Outre les États-Unis, des sanctions lui ont également été imposées par le Royaume-Uni et l’Union européenne.

À ce jour, Prigozhin n’est pas beaucoup apparu en public. Il n’a commencé à apparaître davantage que pendant la guerre en Ukraine, lorsque, entre autres, il a publiquement critiqué la performance des généraux russes. En septembre, il a reconnu avoir fondé le groupe mercenaire Wagner, qui est lié au Kremlin et opère en Syrie, en Afrique et en Ukraine. Vendredi dernier, il a ouvert un centre de technologie de défense à St. Petersburg, une autre initiative visant à mettre l’accent sur ses capacités militaires, selon Reuters.

Prigozhin, 61 ans, un criminel condamné à l’époque soviétique, passe du statut de vendeur ambulant de hot-dogs à propriétaire de restaurant puis milliardaire avec l’aide du Kremlin. En même temps, il n’avait pas montré grand-chose en public jusqu’à récemment. Il n’a commencé à apparaître davantage que pendant la guerre en Ukraine, lorsque, entre autres, il a publiquement critiqué la performance des généraux russes. En septembre, il a publiquement admis avoir fondé le groupe mercenaire Wagner, qui est lié au Kremlin et opère en Syrie, en Afrique et en Ukraine. Il l’avait auparavant démenti.

Vendredi dernier, il a ouvert un centre de technologie de défense à St. Petersburg, une autre initiative visant à mettre l’accent sur ses capacités militaires, selon Reuters. Dimanche, il a annoncé la création de centres d’entraînement pour les milices dans les régions russes de Belgorod et de Koursk, qui bordent l’Ukraine. « Seuls les résidents locaux, personne d’autre, connaissent leur environnement et sont capables de combattre les groupes de sabotage et de reconnaissance », a-t-il déclaré.

Comme l’a écrit AP, il est également apparu récemment enregistrement video, qui montre un homme ressemblant à Prigozhin visitant une colonie pénitentiaire russe pour recruter des prisonniers pour combattre en Ukraine. Les médias russes, les organisations qui aident les détenus et les proches des détenus, ont déjà rendu compte d’activités similaires du groupe Wagner. Prigozhin ne l’a jamais confirmé directement, mais dans l’une de ses déclarations, il a déclaré que « soit le groupe de Wagner et les détenus, soit vos enfants » se battront en première ligne.

Prigozhin est né en 1961 et dans la vingtaine a été condamné à 12 ans de prison pour vol et fraude. Il a servi neuf ans et s’est lancé dans les affaires après sa libération, vendant des hot-dogs. Plus tard, il a ouvert plusieurs restaurants à St. Saint-Pétersbourg, qui a attiré l’attention de Vladimir Poutine. Dans l’une d’elles, lors de son premier mandat, le président russe a même dîné avec le chef de la France de l’époque, Jacques Chirac.

Son entreprise s’est développée progressivement et, en 2010, Poutine a assisté à l’ouverture de l’usine Prigozhin pour la production de repas scolaires, grâce à un prêt important de la Banque d’État de Russie. Rien qu’à Moscou, sa société Concord Catering a remporté cent millions de contrats publics pour la restauration des enfants dans les écoles. Prigozhin était également responsable de la restauration d’événements importants au Kremlin pendant plusieurs années et a également fourni des services de restauration à l’armée russe.