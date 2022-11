Macron deviendra président de la France. Je pense à toi aussi, a-t-il déclaré dans un discours à l’électorat de Le Pen

Emmanuel Macron a été réélu président de la France. Les projections des médias français publiées après la fermeture des bureaux de vote lors du second tour des élections le montrent. Macron est crédité d’une victoire assez convaincante avec environ 58% des voix. Sa rivale de droite Marine Le Pen obtiendra environ 42 %. « Merci à tous ceux qui se sont tenus à mes côtés et ont rendu cette réélection possible », a déclaré Macron.

Selon Ifop, Elabe, OpinionWay et Ipsos, Macron obtiendra environ 57,6 à 58,2 % des voix, tandis que Le Pen obtiendra 41,8 à 42,4 %. Ces prédictions sont généralement assez précises, mais certains chiffres seront établis au fur et à mesure que les votes seront comptés à travers le pays.

Macron deviendra le premier président français à conserver son mandat en 20 ans. La dernière fois que Jacques Chirac l’a fait, c’était en 2002. Cependant, il semble sur le point de battre Le Pen avec une marge beaucoup plus faible qu’en 2017, ce qui, selon les observateurs, reflète le mécontentement de nombreux Français à l’égard de la direction du pays jusqu’à présent.

En témoigne la très faible participation électorale, selon les estimations, environ 28% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Lors du deuxième tour des élections de cette année, la plus petite proportion d’électeurs a participé depuis plus de 50 ans.

Selon Reuters, des célébrations bruyantes ont éclaté au siège du personnel électoral de Macron après l’annonce de la projection, tandis que des huées et des sifflets ont été entendus au camp Le Pen. Sur les Champs-Élysées sous la Tour Eiffel, où les partisans de Macron se sont rassemblés, les gens se sont étreints, ont agité des drapeaux de l’UE et ont scandé, entre autres : « Un an et deux et cinq ans ! »

Dans son discours, Macron a d’abord remercié ses électeurs pour les votes qu’ils lui ont accordés, ainsi que ses collègues. « Merci ! Merci les gars. Chers concitoyens ici à Paris et ailleurs en France et à l’étranger », a-t-il déclaré.

« Après cinq ans de transformation, des temps difficiles et des crises extraordinaires, aujourd’hui la majorité est d’accord pour que je continue à être président. Je tiens à remercier tous les Français et Françaises qui m’ont apporté leur soutien aux premier et second tours afin que nous puissions mener et mettre en œuvre notre projet pour une France plus indépendante et une Europe plus forte. Pour poursuivre le changement et réaliser de réels progrès pour tous. Pour faire place à la créativité et à l’innovation dans notre pays et faire de la France un grand pays écologique », a déclaré Emmanuel Macron.

Dans le même temps, il a dédié une partie de son discours à ceux qui n’ont pas voté pour lui. « Je pense aussi à tous les citoyens qui se sont abstenus de voter. Leur silence signifiait qu’ils étaient incapables de se décider. Nous devons également répondre à cela. Et je pense aussi à ceux qui ont voté pour Mrs. Le. Pen très déçu ce soir », a poursuivi Macron. Dans le même temps, il s’est défendu contre ceux qui se sont mis à siffler à l’évocation de son adversaire.

« Non, ne siffle pas. Depuis le début, je t’ai toujours demandé de ne pas siffler. C’est pourquoi, désormais, je ne suis plus un candidat à sens unique, je suis président de tous. Et je sais que pour le grand nombre de citoyens qui ont voté pour l’extrême droite aujourd’hui. , la haine, le désaccord l’emporte, la haine. Et il faut trouver une réponse à cela aussi. C’est ma responsabilité, la responsabilité de moi-même et de ceux qui m’entourent. Résultat du jour nous oblige à répondre efficacement à cette malveillance. Je suis conscient des différences, je veillerai chaque jour à respecter chacun et à œuvrer pour une société plus juste », a déclaré le président.

« La France doit parler et se renforcer dans tous les domaines. Nous devons également être vigilants et avoir un grand respect pour ceux qui nous entourent. Il y a beaucoup de tranchées ici, nous devons être forts, mais nous ne laisserons personne rester seul au bord de la route. Ensemble – ensemble, nous devons construire l’unité et nous vivrons plus heureux en France », a promis Macron, terminant son discours par ces mots : « Vive la République ! Vive la France !

Alors que Macron reste au pouvoir, il ne peut pas s’attendre à un début pacifique de son second mandat, selon Reuters. De nombreux gauchistes, par exemple, ont voté pour lui simplement parce qu’ils voulaient empêcher la victoire de Le Pen. Par conséquent, la France pourrait bientôt voir une résurgence des protestations qui ont accompagné une grande partie du premier mandat de Macron à propos de certaines de ses réformes proposées.

Le premier défi majeur pour Macron sera les élections législatives de juin. Selon Reuters, les partis de gauche et de droite de Macron devraient bientôt lancer une campagne électorale dans le but d’élire un gouvernement qui s’opposera au président.

Cela vient d’être confirmé par Le Pen qui, après avoir concédé sa défaite, a déclaré que « la grande bataille des élections législatives ne fait que commencer ». Cependant, il considérait les 43% des voix comme une « brillante victoire ». Il a remercié tous les supporters, en particulier ceux des campagnes et de l’étranger. Il est déterminé à continuer à se battre et il évoque notamment l’élection de juin à l’Assemblée nationale.

Après son bref discours, ses partisans ont commencé à chanter l’hymne national français.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala (ODS) a félicité Macron. « La France est un partenaire important de la République tchèque, nous sommes intéressés à développer intensivement nos relations », a-t-il déclaré. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu’elle espère poursuivre une grande coopération pour l’avenir de l’UE.