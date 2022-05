Vous critiquez la guerre, vous y finissez. Le Théâtre Bolchoï annule la production « inconfortable » du réalisateur

Le Théâtre Bolchoï, ou Théâtre Bolchoï à Moscou, est tiré d’un répertoire de productions d’opéras et de ballets de metteurs en scène qui critiquent la guerre actuelle de la Russie en Ukraine.

Officiellement, le théâtre ne soutient pas la décision, sa porte-parole Katěrina Novikovová s’est refusée à tout commentaire pour l’agence AFP. Les productions d’opéra de Donizetti Don Pasquale, dirigées par Timofey Kuljabin, et le ballet sur Rudolf Noureev, préparé par le dissident Kirill Serebrennikov, ont disparu du programme. Tous deux ont critiqué la guerre.

Kuljabin, 37 ans, est associé à la Torche rouge du théâtre dramatique de Novossibirsk depuis 2007, où il a déjà eu des problèmes politiques. Sa production de l’opéra Wagner Tannhäuser a provoqué la colère des représentants de l’Église orthodoxe et a été annulée après quatre représentations. Plus récemment, Kuljabin a interprété l’opéra The Distant Sound de Franz Schreker le mois dernier au Théâtre national de Prague.

Le réalisateur a exprimé sa solidarité avec l’Ukraine sur Instagram, où il s’est également moqué des forces d’invasion russes. Dans un article, par exemple, la couverture de Tolstoï montre l’histoire bien connue de Guerre et Paix, dans laquelle, cependant, les mots guerre ou guerre remplacé le terme « opérations militaires spéciales ». Il est régulièrement utilisé par les médias d’État russes. En raison des nouvelles lois, le pays ne peut pas être qualifié de guerre.

La deuxième production, qui a disparu du programme du Théâtre Bolchoï de Moscou, était un ballet sur le danseur Rudolf Noureev du réalisateur et dissident de 52 ans, Kirill Serebrennikov. Il a passé ses dernières années en résidence surveillée. Ce n’est que cette année que le régime lui a permis de voyager à l’étranger, où vit actuellement Serebrennikov. Il est officiellement soupçonné de crimes économiques en Russie, mais selon les organisations de défense des droits de l’homme, il ne s’agit que d’un mandataire et Serebrennikov est victime du processus politique.

Le réalisateur a déclaré à la télévision française le mois dernier que la guerre en Ukraine « semble avoir été déclenchée par la Russie » et qu’elle lui a brisé le cœur. « C’est la guerre, tuant des gens, c’est la pire chose qui puisse arriver à la civilisation et à l’humanité. C’est une catastrophe humanitaire. C’est une rivière de sang », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en tant que Russe, il ressentait « l’horreur, la tristesse, la honte et la douleur. ».

Les productions annulées du programme du Théâtre Bolchoï seront remplacées par l’opéra de Rossini Le Barbier de Séville et le ballet Khatchatourian Spartacus, une approbation de longue date du répertoire local. Les modifications apportées au programme sur Internet ont attiré les critiques de centaines de personnes qui avaient déjà acheté des billets. Beaucoup veulent savoir pourquoi le théâtre fait une telle chose.

« C’est ainsi qu’on rabaisse le public et l’artiste », écrit par exemple Valeria sur la plateforme Telegram.

Selon la réponse sur le site Web, le public manquera le ballet sur Noureev, qui a été créé au Théâtre Bolchoï en 2017. Il était déjà accompagné de controverses. Une partie de l’histoire du célèbre danseur russe, qui a émigré en Occident en 1961, est la tendre scène entre Noureev et son amant ou l’évocation du sida, qui a abandonné le danseur en 1993.

Une loi interdisant la soi-disant promotion de l’homosexualité est en place en Russie depuis des années. Peut-être à cause de cela, le directeur du théâtre, Vladimir Urin, a reporté sa première en 2017 trois jours avant que le public ne puisse voir le ballet sur Noureev pour la première fois. Urine l’a officiellement nié, ne parlant que de la nécessité d’affiner la chorégraphie.

« Parmi les critiques et les médias, il y a une opinion selon laquelle c’est trop pour le gouvernement russe de célébrer les homosexuels qui ont fui l’Union soviétique dans une production où la Russie fera toujours ressortir ses plus grands talents, le tout sur la scène la plus prestigieuse du pays. » écrivez L’heure de New York.

Le ballet sur Noureev a été reporté dans le cadre de la loi anti-homosexualité à l’instigation du ministre russe de la Culture de l’époque, Vladimir Medinsky, qui a ensuite été rédigé par l’agence d’État locale TASS. Selon lui, à cause de cela, le ministre a convoqué le chef du théâtre, Urin.

« Je n’ai appelé personne. Je ne sais pas qui a diffusé cette provocation », a déclaré Urin. Le ballet a finalement été diffusé six mois plus tard. Basé sur L’heure de Moscou cela n’est venu qu’après que le milliardaire Roman Abramovich est intervenu pour soutenir la production au Kremlin.

Le ballet sur le danseur Rudolf Noureev a été créé au Théâtre Bolchoï six mois plus tard, apparemment sous la pression du ministère russe de la Culture. | Vidéo : Théâtre Bolchoï

Le réalisateur Serebrennikov a déclaré cette semaine à l’AFP que la décision de retirer Noureev du programme cette fois-ci ne le surprenait plus. « C’est une production sur un homme qui veut être libre, qui veut être créatif et vivre librement », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, Noureev ne rentre pas sur la scène du théâtre Bolchoï. Les pouvoirs russes ont peur des associations indésirables, ils ont peur des artistes inconfortables », a-t-il déclaré, comparant cette décision à la pratique de l’ère soviétique.

« Selon la propagande russe, l’Europe censure l’art russe. En fait, l’art est censuré par la Russie elle-même », a ajouté Serebrennikov. Il s’est opposé aux déclarations du président russe Poutine. Fin mars, il a déclaré lors d’une réunion d’artistes locaux que l’Occident tentait de perturber la culture russe.

Tout comme les danseurs Noureev, Mikhail Baryshnikov ou Natalia Makarov ont émigré d’Union soviétique, Olga Smirnovová est partie définitivement début mars à cause de la guerre en Ukraine. À ce jour, elle est la danseuse étoile du Théâtre Bolchoï.

« Je n’aurais jamais pensé que j’aurais honte de la Russie », explique-t-il pourquoi il est allé en Hollande. Il ne pouvait pas imaginer les conditions et quand il pourrait retourner dans son pays natal, a-t-il ajouté.

Le directeur du théâtre Bolchoï, Vladimir Urin, est dans une position précaire après avoir signé cette année, après des années de loyauté envers le Kremlin, une lettre condamnant la campagne actuelle de la Russie à Kiev. En réponse, le président Poutine a proposé à son fidèle chef d’orchestre Valeriy Gergiev d’incorporer le théâtre de la rue Mariinsky. Saint-Pétersbourg avec le Théâtre Bolchoï de Moscou. Gergiev dirigera la nouvelle institution, ce qui pourrait signifier le départ d’Urin.

« Poutine se venge du manque de loyauté de Vladimir Urin envers lui. » elle dit Washington Post Simon Morrison, professeur au Département de musique de l’Université de Princeton et auteur de livres sur l’histoire du ballet russe.

Il a dit, cependant, qu’Urin comprenait la menace et essayait maintenant de calmer Poutine. Plus tôt le mois dernier, Urin a organisé une soirée de gala spéciale avec le ballet Spartacus Khatchatourian. Tous les profits de la vente des billets d’entrée vont aux familles des soldats russes morts pendant la guerre en Ukraine. « Il s’agit d’un ballet sur la prétendue libération des opprimés. Il est tout à fait conforme à l’idéologie des ex-soviétiques », a-t-il ajouté. commenter à Simon Morrisson.