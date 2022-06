Voulez-vous garder le visage de Poutine ? Après l’attentat de Kyiv, Macron a reçu une nouvelle vague de critiques

La France voit dans son président un possible médiateur pour la paix. Macron lui-même a continué à communiquer avec Poutine par téléphone même après le début de la guerre. Macron a également déclaré lors d’une conversation que le président russe Vladimir Poutine avait commis une « erreur historique et fondamentale » en envahissant l’Ukraine et qu’il était désormais isolé.

D’autres responsables ukrainiens ont également répondu à Macron. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères Dmitro Kuleba a écrit qu' »un appel à ne pas embarrasser la Russie embarrassera la France et tous les autres pays qui appelleront de même ». « Parce que c’est la Russie qui se met dans l’embarras. Nous devrions nous concentrer davantage sur le retour de la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies », a déclaré Kuleba sur Twitter samedi.

Macron a également échoué dans son défi avec le négociateur ukrainien Mykhailo Podoljak. Il a souligné que la Russie poursuivait la guerre et avait également envoyé dimanche matin des missiles à Kyiv. « Quelqu’un a demandé de ne pas embarrasser la Russie, le Kremlin utilise une nouvelle attaque dangereuse. L’attaque à la roquette d’aujourd’hui à Kiev n’a qu’un seul objectif – tuer autant d’Ukrainiens que possible. « Tout acte terroriste de ce type devrait provoquer une forte réaction des capitales européennes – nouvelles et plus de sanctions, beaucoup d’armes », a écrit un conseiller du président ukrainien.