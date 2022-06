La misère de Messi ! ikula Argentina est le pire finisseur d’Europe

Lorsque Messi est passé de Barcelone au PSG, ce fut une petite révolution du football. Fans des géants catalans défaillants, ceux du PSG attendaient les trophées et les pièces que leur montrerait le magicien du pied gauche. Un trident de rêve offensif avec Kylian Mbappe au rythme effréné et le Brésilien Neymar a suscité des espoirs. Une telle puissance offensive effraie le football européen !

L’équipe de Maurice Pochettin a remporté la Ligue 1 française, mais cette victoire était presque un must pour les fans du PSG. La sortie anticipée de la Home Cup et de la Ligue des champions était un peu dommage. En fait, on attend plus de Messi. Peut-être à la fin. La machine à buts aux couleurs du PSG n’a pas fonctionné comme prévu, quoi qu’en disent les défenseurs du petit Argentin. Les chiffres parlent d’eux-mêmes – au cours des 23 matchs de championnat dans lesquels Messi est entré, il n’a marqué que quatre buts. Au cours de chacune des douze saisons de championnat précédentes, vous avez eu au moins vingt-cinq buts coupés.

Sur 165 joueurs ayant plus de 10 grosses cotes, Lionel Messi a le pire taux de conversion des grosses cotes (8,3%) dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison. pic.twitter.com/4ELfZmZaKL – WhoScored.com (@WhoScored) 29 avril 2022

Les serveurs Whoscored.com, par exemple, le remarquent. Il a comparé la productivité de 165 joueurs qui, dans les cinq meilleures compétitions européennes (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1) avaient dix chances de but ou plus cette année. Et avec l’actuel détenteur du Ballon d’Or ne jouant que 8,3% de son tuto, il est même le finisseur le moins efficace d’Europe !