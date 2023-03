à propos du loup ukrainien, certains médias français ont déclaré Pavle héros et se souviennent de lui depuis 1993. A cette époque, en tant que commandant d’une unité tchèque, il a sauvé 53 soldats français lors du conflit en ex-Yougoslavie, pour lequel il était décoré de la Légion d’honneur française en 2012, par exemple Denk Le Monde.

Bval communiste et héros en France, qui est Petr Pavel, le nouveau président de l’ESK ? fait la une du journal Le Parisien à propos de l’élection présidentielle tchèque. A noter que son entrée dans le parti communiste a tempéré la réticence de Pavlov à garder le silence. Remarquez que Paul déclare que c’était une erreur.

Le général Pavel, alors jeune officier opérationnel, fit preuve d’un grand courage en s’intercalant parmi les combattants serbes et croates et avec ses volontaires tchèques secourut 53 Français et organisa le rapatriement des deux soldats français morts lors de l’attentat, extrait publié par Le Parisien sur le site de l’Ambassade de France à Prague.

Héros de l’armée yougoslave qui a aidé à libérer les soldats français de l’esclavage, Paul est représenté par Le Figaro et le portail France 24.

La différence entre Pavlo, Babio et Zeman

Les médias français ont opposé Pavlo à son prédécesseur Milo Zeman, le qualifiant d’eurosceptique essayant de s’orienter vers l’entrée. Avec l’élection de Petr Pavel, homme politique pro-européen modéré revenu dans la course présidentielle tchèque, écrit-il, par exemple, dans le titre de son article Le Monde.

Le journal a déclaré que le président Zeman n’a pas hésité à exprimer sa sympathie pour la Russie dans le passé et a ainsi atteint les limites de ses pouvoirs.

Le Monde et d’autres médias français ont vu une différence entre la campagne de Pavel et celle de son adversaire, l’ancien Premier ministre Andrej Babia. La perte du populiste Babie a été écrasante, a-t-il écrit le jour de l’écart d’un million de voix entre les deux candidats.

Petr Pavel a promis, entre autres, de devenir un président indépendant qui ne soit pas influencé par la politique des partis, de continuer à soutenir l’Ukraine non seulement comme un loup et de soutenir la candidature de Kiev à l’Union européenne, a déclaré l’AFP. Babi, d’autre part, selon la chaîne de télévision France24, tente de gagner les électeurs à ses côtés en s’inquiétant des répercussions des loups en Ukraine et en laissant entendre que son coup d’État entraînera le pays dans ces loups.

Vous pouvez également apprécier Pavlova ailleurs

les médias d’autres pays ont également reçu la reconnaissance de la France. Un rôle majeur dans sa carrière a été joué par son rôle dans la mission de la FORPRONU en ex-Yougoslavie, où son unité a secouru un groupe de soldats français disparus, rapporte la société de radio et de télévision autrichienne ORF, ajoutant que pour cela, il a reçu la Légion de Honneur de la France.

De communiste à héros, sur le portail d’une chaîne d’information paneuropéenne basée à Lyon-Ecully, France Euronews. Dans son titre, Euronews a qualifié Pavla de partisan ukrainien et de héros militaire qui a remporté l’élection présidentielle tchèque.