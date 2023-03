La technologie des scientifiques d’Olomouc peut identifier les informateurs et les tueurs de masse

Le matériel a été examiné en détail par des scientifiques de la faculté des arts de l’Université de Palacký à Olomouc.

Ils ont constaté qu’en analysant des textes, on peut identifier l’auteur et en dire beaucoup sur lui. Par exemple, pour montrer son état psychologique. Grâce à cette découverte, ils ont développé une technologie unique de reconnaissance des personnes.

« Les gens répètent certains sujets, ressentent plus, et ainsi ils peuvent être identifiés dans l’espace Internet. Ces données peuvent également être utilisées pour leur profilage », explique le linguiste Dan Faltýnek du Département de linguistique générale.

Selon les experts, la science d’aujourd’hui ne fonctionne pas avec cette méthode. Il s’avère que les mots sont souvent répétés. « Jusqu’à présent, on pensait qu’une personne était profilée, par exemple, par les conjonctions ou les pronoms qu’elle utilisait », explique Faltýnek.

Le rôle principal dans l’analyse de nouveaux textes est joué par les mots clés qui peuvent affecter positivement ou négativement l’environnement. Par exemple, ce qu’une personne répète peut indiquer son état psychologique.

Havel insiste sur le mot « enfin »

Selon les scientifiques, cette découverte était révolutionnaire, car les méthodes précédentes n’offraient pas une telle certitude quant à la paternité. Les experts n’ont besoin que d’un bref échantillon, environ deux à cinq cents mots, pour pouvoir identifier l’auteur le moins probable.

S’ils obtiennent environ quinze cents mots, ils peuvent déjà attester de la paternité avec un degré de probabilité très élevé.

Par exemple, une analyse du texte de Václav Havel montre qu’il met l’accent sur le mot « enfin ». « Chaque fois qu’il prononce ce mot, il ressent une émotion positive et espère que quelque chose va s’arranger », explique Faltýnek.

Les chercheurs ont découvert une nouvelle méthode d’analyse de texte presque par accident. « Nous avons joué avec les paroles, fait des analyses, essayé beaucoup de choses, et à un moment donné, quelque chose a commencé à nous arriver que cela ne devrait pas. C’est arrivé plusieurs fois, puis nous avons commencé à réaliser que quelque chose d’étrange se passait », explique la linguiste Martina Benešová.

Selon les scientifiques, la technologie aidera, par exemple, les chercheurs ou les psychologues. « Cela peut jouer un grand rôle dans la psychothérapie en ligne. Aujourd’hui, les gens s’ouvrent plus souvent via Internet. De cette façon, nous donnons au psychothérapeute un profil d’une personne afin qu’il puisse mieux s’adapter », explique Faltýnek.

La nouveauté peut également être utilisée, par exemple dans les RH, les affaires judiciaires, lors de la communication avec des groupes vulnérables, lors de la création de publicités, dans la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme ou la désinformation.

« Il est également indépendant de la langue. Nous l’avons testé en anglais, chinois et tchèque. Nous sommes sûrs qu’il fonctionnera bien même dans d’autres langues », a ajouté Ondřej Kučera du Département d’études asiatiques de l’Université Palacký.

Cette nouvelle méthode aidera à lutter contre la désinformation

L’analyste militaire et de sécurité Lukáš Visingr estime que cette nouvelle technologie peut être une bonne aide dans la lutte contre la désinformation.

« Il y a des gens qui le font par foi, ou même pour de l’argent. Et cette technologie peut se retourner contre eux, peut retracer le fabricant », explique l’expert. Selon le linguiste Benešová, le projet a également été recommandé pour le développement de la sécurité de l’État sur la base de l’examen.

L’invention des scientifiques du Département de linguistique générale et du Département d’études asiatiques de la Faculté des arts de l’Université de Palacký est en concurrence avec la technologie Adobe et Google.

« Cependant, notre technologie est unique en ce sens qu’elle peut reconnaître une personne, sélectionner son contenu, ses sentiments et ses émotions sensibles et traduire le texte dans sa propre langue, ce qui lui est naturel. Les paroles seront alors mieux perçues et auront une meilleure effet sur eux », compare Faltýnek.

Selon Kučera, la technologie a la capacité d’influencer une personne, à la fois positivement et négativement, et sur la base de mots sensibles, par exemple, propose des publicités sur mesure sur Internet.

« Nous nous sommes rendus compte que la protection contre cela serait également souhaitable. Parallèlement, nous développerions des technologies qui protégeraient contre la manipulation », a-t-il assuré. Il explique que grâce, par exemple, aux applications de nos téléphones, nous pouvons traduire de manière personnalisée les textes qui s’apprêtent à nous attaquer dans une langue neutre.

La nouveauté est brevetée en Amérique

La nouveauté d’Olomouc est actuellement protégée par un brevet aux États-Unis. Par exemple, une entreprise française à vocation sociale a manifesté son intérêt.

« Par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec l’armée de la République tchèque et nous sommes également en contact avec la marine américaine », conclut Faltýnek.