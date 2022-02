Vladimir Zelensky, le président qui doit défendre l’Ukraine

Vladimir Zelenski, président de l’Ukraine depuis 2019, a défendu son pays contre la poussée militaire russe.

Acteur de profession, il a réussi à devenir la personne la plus puissante de son pays grâce à la grande popularité de la série télévisée « Serviteur du peuple », où il était un simple professeur d’histoire devenu président du pays.

Zelenski, considéré par beaucoup comme d’origine juive, est né dans l’est du pays, notamment dans la province de Dnepropetrovsk, aujourd’hui Dnipro, le 25 janvier 1978.

Il a étudié le droit à l’Université nationale d’économie de Kiev, mais n’a jamais pratiqué le droit, car il a choisi le théâtre et le divertissement, dont il deviendrait bientôt une star de la télévision.

En mars 2018, il a fondé son parti politique « Servants of the People », un nom précédemment donné au titre de la série télévisée dans laquelle il a joué, et en décembre de la même année, il a annoncé sa candidature à la présidence de l’Ukraine.

Le 20 mai 2019, Zelensky a prêté serment en tant que président après avoir remporté le nationaliste petró Porochenko avec 73,22% des voix lors des précédentes élections d’avril. À cette époque, sa première annonce fut la dissolution de la Rada – l’Assemblée nationale – et il organisa des élections législatives anticipées en juillet de cette année-là, que son parti remporta également.

Depuis son arrivée à la présidence, son premier objectif a été de parler au chef du Kremlin, Vladimir Poutine – un tabou pour Porochenko et de nombreux politiciens ukrainiens.

La nomination est intervenue en décembre 2019 lors d’une conversation téléphonique au cours de laquelle les deux hommes ont convenu d’un échange de prisonniers, dont des Criméens emprisonnés par les autorités russes depuis l’annexion de la péninsule en mars 2014, dans la crise de la guerre d’avant-guerre. En ce moment.

Afin de renforcer les relations de bon voisinage et de trouver une solution au conflit dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, il a proposé aux tenants du Kremlin d’inclure les États-Unis et le Royaume-Uni dans le dialogue de paix en plus du « Quatuor Normandie » initial. dont la France, l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine font partie.

L’initiative de Normandie a conduit au traité des Minks, qui a formé un cadre pour la paix dans la région, mais que Vladimir Poutine a jugé inutile après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Zelensky a toujours défendu l’unité territoriale du pays contre l’entêtement russe, en ce qui concerne les aspirations territoriales de la Russie.

Et le fait que sa première langue soit le russe, et non l’ukrainien, a gagné le soutien des russophones, qui n’ont jamais pardonné son nationalisme à son ancien rival Porochenko.

Il soutient la diffusion de la langue et de la culture ukrainiennes, mais s’oppose à l’interdiction de la langue russe, une question très sensible dans un pays où coexistent deux cultures.

Zelensky a une relation amour-haine avec la Russie, ayant beaucoup voyagé en tant qu’acteur professionnel.

Parallèlement, il soutient la révolution du Maïdan – de nature européenne et nationaliste –, réalise diverses performances pour les soldats ukrainiens envoyés combattre dans le Donbass et contribue à des objectifs militaires avec de l’argent de sa poche, ce qui lui coûte l’ouverture. affaires pénales en Russie.

En ce qui concerne l’Occident, il soutient l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne et l’OTAN, bien qu’il n’ait pas fixé de date pour les demandes d’adhésion et préconise un référendum dans le second cas.