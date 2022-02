Nokia PureBook Pro, marque d’ordinateurs portables influencée par Apple à venir | Prix

Avouons-le tout de suite, sans nous retourner en vain : les concepteurs des nouveaux ordinateurs portables de la marque Nokia ils semblent s’être inspirés ici et là du MacBook d’Appleplus anciens et plus récents – et la première chose qui me vient à l’esprit est MacBook Pro avec M1 Pro/Max qui, à part l’encoche, a l’air pas mal (voici la critique).

Et si l’image de Nokia PureBook Pro lorsqu’ils sont fermés, ils peuvent ne pas suggérer qui sait quelle combinaison, il suffit de regarder les photos de l’endroit où il se trouve sur le profil ou plutôt de l’endroit où il est immortalisé, ouvert, d’en haut, avec le clavier bien en vue, ce qui représente probablement le « respect » le plus évident » » aux MacBook.