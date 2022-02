Villeroy (BCE) : les achats d’obligations pourraient s’arrêter au troisième trimestre

(Teleborsa) – La Banque centrale européenne (BCE) peut poseraprès cela et éviter ainsi de « faire craindre une brutalité excessive ». Il l’a dit, président de la Banque de France puis membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, dans un discours à la London School of Economics. Maintenir la fin des achats d’obligations (en particulier avec le programme APP, car le PEPP expire en mars) des hausses de taux « pourrait donner plus de marge pour affiner » les décisions de politique monétaire, « des bénéfices en des temps incertains ».

Villeroy a déclaré que le premier point que le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait examiner lors de sa prochaine réunion en mars est le calendrier d’achat net d’actifs. « Les garder ouverts à partir d’octobre ne serait pas approprié, car cela pourrait nous lier les mains trop longtemps », a-t-il souligné, ajoutant que « maintenant il y a beaucoup moins de raisons de continuer à appuyer sur la pédale d’accélérateur à mesure que nous augmentons notre stock d’actifs, à mesure que l’inflation converge vers notre cible de 2 %. « Le gouverneur de la Banque de France continue cependant de croire qu’il serait utile de laisser passer un certain temps entre la fin des achats nets PEPP en mars et la fin des achats nets APP. la réduction pourrait suivre un rythme bimensuel ou mensuel plutôt que trimestriel, et donc les achats d’APP pourraient se terminer au troisième trimestre« , il a souligné.

« En parallèle, une autre façon de renforcer l’optionalité est de supprimer le mot « short » des indications prospectives sur les achats d’actifs – ajouta-t-il en s’adressant à des étudiants anglais – Il serait possible de rompre une relation temporelle quasi automatique entre les deux instruments, tout en maintenant l’ordre. Facultatif signifie que la randonnée pourrait prendre plus de temps. « Selon Villeroy, un une décision sur une hausse des taux pourrait ne pas être prise avant la réunion de juin, cependantafin de disposer de plus de temps et de tenir compte des perspectives d’inflation actuelles.

« Évidemment, nous devons maintenir l’optionnalité pendant que nous naviguons sur cette voie, mais nous devons également maintenir la flexibilité : pour assurer non seulement la bonne orientation de la politique monétaire, mais aussi la bonne transmission à travers la zone euro, en termes de classes d’actifs et de juridictions. Facultatif et flexibilité se renforcent mutuellement sur notre chemin vers une normalisation progressive« , ont conclu les membres du Conseil des gouverneurs de la BCE.

(Teleborsa) 15/02/2022 20:31