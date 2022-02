L’ancien président de PKO BP va devenir ambassadeur en France

L’information qui circulait dans le hall depuis des mois devait maintenant être officialisée. L’ancien président du PKO BP deviendra diplomate. Rappelez-vous que Jan Emeryk Rościszewski a pris les rênes de la banque en juin dernier suite à la démission inattendue de Zbigniew Jagiełło.

En septembre, la candidature de Rościszewski à la présidence de PKO BP a été approuvée par l’Autorité polonaise de surveillance financière, et un mois plus tard, il a démissionné. Bartek Godusławski a déclaré au quotidien « Dziennik Gazeta Prawna » que Rościszewski avait été choisi comme nouvel ambassadeur de Pologne à Paris. Le service de presse de la banque a informé que le président lui-même « n’a pas postulé au poste d’ambassadeur de Pologne en France ».

Maintenant, les informations sur le déménagement de Jan Emeryk Rościszewski à Paris sont confirmées par « Puls Biznesu ».

« Il y a un mois, des documents concernant le nouvel ambassadeur ont été envoyés au palais présidentiel, qui a envoyé une lettre connexe au ministère français des Affaires étrangères.. Jan Emeryk Rościszewski n’a aucune expérience en diplomatie, mais il entretient de bonnes relations en France et a de nombreux contacts dans le monde aristocratique européen « – lit-on.

Jan Emeryk Rościszewski est chevalier de Malte



L’Ordre de Malte est l’une des organisations les plus élitistes de Pologne. Cela inclut les prêtres et les laïcs. On les appelait les Chevaliers Hospitaliers ou les Chevaliers de Malte. Pour rejoindre ce groupe, vous devez obtenir une invitation spéciale, obtenir des recommandations de quatre autres membres de l’ordre et répondre à de nombreuses autres exigences. – y compris faire un pèlerinage à Lourdes.

L’Ordre a été fondé à Jérusalem vers 1048, un demi-siècle avant la Première Croisade, et est entré dans l’histoire de la guerre et de l’hospitalité sur le continent européen. Dans les temps modernes L’assemblée dispose de quatre bâtiments extraterritoriaux qui constituent un quasi-État, reconnu par les gouvernements de 103 pays, est également observateur aux Nations Unies. Dans de nombreux pays, il dirige des hôpitaux, des maisons de retraite et des hospices. Elle a également mené de nombreuses missions humanitaires dans les zones touchées par les hostilités. Les commandes appartiennent à environ 13,5 mille. célibataires, femmes et membres du clergé, dont environ 150 Polonais – nobles, intellectuels, politiciens et hommes d’affaires et financiers influents.