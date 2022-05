Vila Franca de Xira condamnée à payer des millions à une entreprise de construction — idealista/news

QUE Mairie de Vila Franca de Xira condamné à verser près de neuf millions d’euros d’indemnités (plus les intérêts) à l’entreprise de construction et à ses partenaires. Le gouvernement de la ville suivra la décision, mais il semble y avoir trois décisions défavorables dans le cadre de ce processus. L’opposition de la ville s’inquiète de l’éventuel impact financier d’une soixantaine d’affaires judiciaires pendantes devant la Chambre.

Dans ce cas particulier, selon Público, qui fait avancer la nouvelle, ce qui est en jeu est une suspension/annulation partielle permis de lotissement approuvé en 2001 par le gouvernement de la ville, pour construction résidentielle, mais qui n’a jamais été enregistré par la Commission régionale de coordination et de développement de Lisbonne et de la Vallée du Tage (CCDR-LVT) sur les charges violation des eaux territoriales et des réserves écologiques.

urbanisationnouveau lotissement à Vila Franca de Xixa

Actions contre la municipalité présentées par la société Beira Negociospromoteur Urbanisation de Quinta dos Anjos, à la périphérie du village de Castanheira do Ribatejo. Comme l’a rapporté le journal, la municipalité a approuvé une information préalable favorable aux développements dans la région un lotissement de 67 maisons à étageen 1999. Face à cette décision, Beira Negócios a investi 1,5 million dans l’acquisition d’espace et a présenté un projet de lotissement approuvé et autorisé par la Chambre en 2001.

En 2004, et avec des travaux commencés il y a plus de 2 ans, avec plusieurs maison en construction ou même achevée, la CCDR-LVT notifie à la Chambre qu’elle refuse d’enregistrer (légalement obligatoire) un permis de lotissement car il ne respecte pas le domaine et le territoire de l’eau Réserve écologique nationale (REN). À ce moment-là, l’entreprise de construction a été informée par le gouvernement de la ville qu’elle devait « arrêter immédiatement » tous les travaux. Le processus dure des années et l’urbanisation est à mi-chemin.