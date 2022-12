VIDÉO : Le dernier TGV passe par Prague. Il est tiré par la locomotive ČD Cargo | Transport | Nouvelles | Potins de Prague

Le nouveau train à grande vitesse TGV M traverse Prague aujourd’hui juste avant 14 heures, au départ de l’Autriche voisine via České Budějovice et Prague vers Velimi dans la région de Bohême centrale. Là, la machine sera testée sur le circuit de l’Institut de recherche ferroviaire.

Le nouveau TGV se dirige vers Velimi pour des essais

Le train à grande vitesse a quitté Horní Dvořiště à Český Krumlov près de la frontière avec l’Autriche à neuf heures et demie ce matin. Ceci est suivi d’un arrêt à České Budějovice, où les habitants peuvent voir le TGV.

« Je peux confirmer que le train a quitté České Budějovice et est en route », dit Gossip vers onze heures Petr Šťáhlavsky, porte-parole des chemins de fer tchèques. Le train express quitte Tábor vers midi et demi et arrive à Prague vers deux heures de l’après-midi. Il s’est dirigé vers Velimi via les arrêts Prague-Hostivař et Praha-Běchovice.

Des curieux sont venus à la gare de Prague-Hostivař pour regarder passer le train. « Je m’intéresse à ce que sera le nouveau train. Nous l’avons attendu longtemps, mais il est magnifique » il a tout de suite dit à notre éditeur Miluse Thuringovaqui est aussi venu voir passer le train avec ses fils.

Le train à grande vitesse TGV est arrivé aujourd’hui à la gare centrale de Prague. C’est un train français qui est devenu un symbole de la grande vitesse ferroviaire. Le légendaire TGV a attiré des centaines de passionnés à Prague qui ont pu voir l’intérieur de première main. De Prague…

Le nouveau TGV M arrivera en France en 2024

La machine avait été retardée d’environ une heure en Autriche. Le transporteur en République tchèque est ČD Cargo.

Le nouveau train TGV M, nommé Avelia Horizon, sera opérationnel en France en 2024, et les chemins de fer français ont commandé un total de 100 ensembles. Ils se sont dirigés vers la République tchèque sur le circuit d’essais ferroviaires de Velimi/Cerhenice, qui est exploité par la société Výzkumný Ústav Železniční, informations du serveur Zdopravy.cz. Il a ajouté que les tests pourraient prendre plusieurs mois. Les trains sur le circuit peuvent rouler à des vitesses allant jusqu’à 230 kilomètres par heure.

Il y a quelques jours, la société française Alstom, connue entre autres pour la production de trains à grande vitesse TGV, annonçait un voyage en République tchèque sur son compte Twitter. « Chez Velimi (le nouveau TGV, ndlr) effectuera son essai dynamique à une vitesse de 200 kilomètres à l’heure », a déclaré la société dans un message.