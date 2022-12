Andrej Babiš (ANO) lors d’une réunion à Vodňany. | PHOTO: Pavel Hofman / FORUM 24

Andrej Babiš n’a pas été autorisé à entrer dans le château de Prague. Après tout, il est impossible pour quelqu’un qui est l’obscénité, la tromperie, la cruauté et le mensonge d’être l’arme principale pour devenir président de la République tchèque. Maintenant, un autre problème en France a refait surface.

Le chef du mouvement ANO, Andrej Babiš, possède un domaine luxueux sur la Côte d’Azur avec Château Bigaud, qu’il a acquis dans des circonstances quelque peu douteuses par le biais d’une société apparemment établie. Cet achat suspect fait également l’objet d’une enquête par le parquet financier français. Ce n’est pas surprenant, car de telles transactions commerciales ne sont pas normales et ont souvent pour seul but de cacher de l’argent sale. C’était logique, après tout, dans des circonstances normales, je n’aurais pas à déguiser mon achat immobilier d’une manière aussi compliquée.

À cela, ajoutons son procès à venir pour fraude aux subventions liée à Čapí hnízd, où des preuves suffisantes prouvent sa culpabilité, et son enregistrement en tant qu’agent de la sécurité de l’État sous le nom de code Bureš, qui a été confirmé par le tribunal régional de Bratislava.

On peut voir que Babiš a plus qu’assez de problèmes sur son compte. Le Président de la République doit être une autorité morale, et il me semble inconcevable qu’une personne soupçonnée de déloyauté, voire légalement condamnée pour une infraction pénale, soit dans cette position.

Pour moi, Václav Havel et encore plus tôt Tomáš Garrigue Masaryk sont les autorités morales de la présidence. Les affaires dites d’alcool de l’époque de la Première République à partir des années 1920 attestent également du respect qu’il avait du public. Des hauts fonctionnaires ainsi que le politicien agraire et président du Sénat Karel Prášek étaient impliqués. En tant que président de la coopérative économique des raffineurs et gestionnaire du fonds d’élimination des distillateurs, il a détourné environ 30 millions de couronnes. Cependant, il a été prouvé qu’il avait soudoyé un dirigeant syndical communiste et la direction d’un cinéma appartenant aux nationaux-socialistes avec trois millions de couronnes de ce montant. On ne sait pas ce qui est arrivé aux millions restants, mais Prášek les a apparemment également utilisés pour des pots-de-vin.

Par conséquent, le président Masaryk ne l’a pas invité à l’audience traditionnelle du Nouvel An pour les principaux représentants politiques, et lors d’autres réunions, il l’a ostensiblement contourné et ne lui a pas serré la main. Peu de temps après, Prášek a démissionné du poste de président du sénat.

Et maintenant imaginons chez Masaryk Babiš. C’était vraiment un spectacle terrible. Il est impossible pour quelqu’un qui a eu de nombreux échecs de devenir président.

L’auteur est le représentant régional de la Bohême centrale pour l’ODS.