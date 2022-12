VIDÉO : Jakobsen at Tour montre comment les sprinteurs souffrent dans les collines. Il a failli s’évanouir à l’arrivée de l’étape de montagne | iRADIO

Non! Uitgeputte Fabio Jakobsen komt maar net voor de tijdslimiet aan #TFF2022 pic.twitter.com/VIR7NajiV1 — Sportza 🚴 (@sporza_koers) 20 juillet 2022 Le coureur néerlandais Fabio Jakobsen a beaucoup à faire pour atteindre la ligne d’arrivée de la 17e étape du Tour de France de cette année. Le sprinteur de 25 ans a finalement franchi la ligne d’arrivée à peine 18 secondes avant que les organisateurs ne soient obligés de le retirer de la liste de départ pour non-respect du temps limite.





Peyragudes (France)

19:20 20 juillet 2022

Partager sur Facebook









Partager sur Twitter





Partager sur LinkedIn





Imprimer







Copiez l’adresse URL









Adresse courte











Copier dans le presse-papier











proche











Dans la station de ski pyrénéenne de Peyragudes, les coéquipiers Yves Lampaert et Florian Sénéchal attendent Jakobsen, qui attend avec impatience de voir si leur partenaire franchit la ligne d’arrivée imaginaire à la limite. Cela a fonctionné, mais Jakobsen n’a pas célébré.

Pogačar a failli piétiner Vingaard en route vers le sommet et a pris la scène, mais a tout de même perdu en deux minutes Lire les articles







Non pas que le cycliste, qui a remporté une étape du Tour cette année après avoir été grièvement blessé lors de la course Around Poland il y a deux ans, ne voulait pas célébrer, mais ils ne pouvaient pas.

Après avoir franchi la porte d’arrivée, Jakobsen est resté à peine sur son vélo, et il a également été soutenu par des membres de l’équipe qui ont installé des cages Vinyl Quick-Step Alpha sur les barrières latérales.

Travail acharné toute la journée

Les 200 derniers mètres de la montée finale ont pris à Jakobsen un peu plus d’une minute.

Toute la journée, il donne le rythme qu’il veut, mais c’est le Tour de France et nous savons tous que les limites sont très serrées. il a déclaré après l’étape dominée par le Slovène Tadej Pogačar, le réalisateur de Quick-Step Tom Steels.

Avant le début du Tour, Jakobsen avait la priorité sur le légendaire Mark Cavendish, qui n’était pas présélectionné pour le Quick-Step Alpha Vinyl et n’a donc pas eu la chance de devenir indépendant au sommet de la plupart des réalisations dans « Old Woman ».

pantomime



Partager sur Facebook











Partager sur Twitter









Partager sur LinkedIn









Imprimer











Copiez l’adresse URL











Adresse courte











Copier dans le presse-papier















proche