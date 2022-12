Un samedi chargé attend l’Europe : les opposants à l’islamisation se préparent à des manifestations

Des manifestations coordonnées contre la prétendue islamisation de l’Europe auront lieu samedi dans quatorze pays européens, dont la République tchèque. Les personnes mécontentes de la solution européenne à la crise migratoire actuelle passeront par les centres de Dresde, Varsovie, Bratislava, Graz, Amsterdam et Tartu sous le slogan « Forteresse de l’Europe » en plus de Prague.

On ne sait pas encore combien participeront aux manifestations, mais les organisateurs attendent des dizaines de milliers de supporters. Selon les médias, samedi, il pourrait décider de l’avenir des mouvements à l’origine de la cascade, y compris peut-être le plus célèbre Pegida d’Allemagne.

Le Mouvement patriotique européen contre l’islamisation de l’Occident (Pegida) organise des manifestations dans le centre de Dresde, en Saxe, depuis plus d’un an. Peu à peu, d’autres villes allemandes ont été ajoutées. Ces derniers mois, cependant, le soutien aux événements du mouvement a diminué, à l’exception des manifestations qui ont suivi les attentats terroristes de novembre à Paris, lorsque 12 000 personnes se sont rendues dans le centre de Dresde.

Fin janvier, les représentants de Pegida, en tant que principaux organisateurs, se sont réunis à Roztoky, près de Prague, avec des représentants de plus d’une douzaine de partis et d’organisations partageant les mêmes idées, dont le Bloc tchèque contre l’islam et la Coalition nationale Fajar. À ce moment-là, ils estimaient la participation à la manifestation de samedi à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes.

Les Européens sont-ils obligés de « se soumettre » ?

Dans la soi-disant déclaration de Prague, il a appelé à un mouvement de lutte pour la liberté et de lutte contre les ennemis de l’Europe, dont l’idéologie, selon lui, était l’islam politique. Selon Tatjana Festerlingová, membre de la direction de Pegida, les Européens n’avaient d’autre choix que de se soumettre ou de se lever. Des manifestations de divers mouvements anti-islam et anti-immigration auront lieu samedi à Copenhague, Amsterdam et Tartu, en Estonie, en plus de Dresde et Prague. Le chapitre irlandais de Pegida tient également à organiser les premières manifestations. Des manifestations auront également lieu en Italie, en Suisse, en Finlande et en Bulgarie.

En France, des manifestations auront lieu dans les villes de Montpellier, Bordeaux et Saint-Brieuc. Cependant, les autorités ont interdit les manifestations à Calais. Il y a un camp près de cette ville portuaire avec des milliers d’immigrants essayant de se rendre en Angleterre et dans les environs, il y a eu un certain nombre d’incidents et de violences.

La Slovaquie n’a pas invité le controversé Kotleba

En Slovaquie, le principal organisateur de la manifestation sur la place Rastislav Štefánik de Milan était Courage – le mouvement de la grande coalition nationale et pro-russe. Son patron, Stanislav Martinčko, a récemment déclaré qu’il refusait de coopérer avec les extrémistes, c’est pourquoi il n’a pas invité sur scène le gouverneur controversé de Banská Bystrica, Marián Kotleba, ni aucun de ses proches. Selon l’expert en extrémisme et politologue Tomáš Nociar, cité par Aktuality.sk, la manifestation pourrait n’avoir aucun effet sur les prochaines élections législatives en Slovaquie.

En Pologne, des manifestations devaient avoir lieu dans trois villes : Varsovie, Wrocław et Cracovie. C’est dans la métropole polonaise que l’une des figures de proue de Pegida Festerlingová devait prendre la parole. A Wrocław, les autorités s’attendaient à un rassemblement de plusieurs centaines de personnes à 15 heures. Le maire Rafal Dutkiewicz a déclaré qu’il y aurait une augmentation du nombre de policiers dans les rues et que toute violation de la loi mettrait fin aux manifestations.

Le Pen a également été invité à Bâle

A Graz, en Autriche, la police s’attend à la participation de 200 à 300 sympathisants de la branche locale de Pegida. Ils ont choisi le quartier de banlieue d’Andritz comme lieu de manifestation, où une auberge pour réfugiés a été construite il y a quelque temps dans une ancienne maison de retraite. En Angleterre, la manifestation était organisée par l’anti-islamique English Defence League (English Defence League), dirigée par Tommy Robinson. L’homme politique d’extrême droite français Jean-Marie Le Pen a également accepté une invitation à Bâle, en Suisse. Il aurait été satisfait, mais aurait refusé de venir pour des raisons de santé.

Des manifestations contre le mouvement anti-immigrés auront également lieu dans de nombreux lieux de protestation. Par exemple, à Dresde, la police a estimé le nombre à 10 000. Quelque 5 000 supporters supplémentaires de Pegida ont pu se rassembler samedi dans la capitale saxonne.