Věra Běhalová, originaire de Prostejov et historienne de l’art, a sauvé l’intérieur conçu par l’architecte Loos | Entreprise | Nouvelles | Potins d’Olomouc

Věra Běhalová, originaire de Prostějov, a surtout marqué l’histoire de l’art. Sa vie et son histoire professionnelle sont celles d’une femme courageuse et moralement forte, catholique, prisonnière politique, émigrée, historienne de l’art et spécialiste reconnue de l’architecture et de l’art des XIXe et XXe siècles.

Věra Běhalová né le 31 juillet 1922 à Prostějov dans la famille d’un greffier municipal Bedřich Běhal. En 1933-1941, elle étudie au Real Women’s Gymnasium local. Son rêve est d’étudier l’histoire de l’art. Cependant, il n’a dû réaliser ce rêve qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En juin 1945, il entreprend des études de musicologie et d’histoire de l’art à la Faculté de musique de l’Université Charles de Prague. Il a été fortement influencé par son professeur Antonin Matejček, Jaromir Pečirka, Jan fleurs, Václav Mencl et Jan Patocka. Sa plus grande autorité est l’historien de l’art et professeur d’archéologie Rzena Vackovaqui sont en contact avec les prêtres Josef Zvěřina et Par cette Madre et a créé un cercle de jeunes catholiques inspiré par le jésuite Kolakovic de Serbie. Věra Běhalová était également membre du cercle.

En janvier 1949, il est expulsé de ses études après un examen d’étudiant en raison de son état d’esprit catholique et de ses opinions bourgeoises. Il a ensuite travaillé comme téléphoniste à l’ambassade de France à Prague et comme précepteur des enfants de l’ambassadeur de France. Růžena Vacková était en contact intensif avec lui. Il l’a utilisé pour transmettre des informations classifiées et de la correspondance par les voies diplomatiques à l’Europe libre et à Radio Vatican.

Le 13 février 1952, Věra Běhalová a été arrêtée par la Sûreté de l’État et détenue. Dans le processus politique Bárta et al. détenu du 28 au 31 octobre 1952, il est condamné à sept ans de prison pour espionnage et espionnage. Il a purgé sa peine dans les prisons de Hostinné nad Labem, Mladá Boleslav, Liberec, eliezovce u Nitra et Pardubice. Il rentra chez lui le 14 février 1959 en mauvaise santé.

Après sa libération, il a vécu à Prostějov pendant environ trois mois. Cependant, il n’aimait pas les conditions ici, alors il est retourné à Prague. Ses amis l’ont aidé à trouver un petit appartement et un travail. Ces amis l’ont fortement soutenu tout au long de sa vie, même si beaucoup ont émigré en 1968. Parmi eux se trouvaient des codétenus Alexandra Součková, Jitka Maliková et plus loin Saint Paul et Jean César. Il a travaillé, par exemple, comme opérateur d’ascenseur dans les grands magasins de citrouilles Ara et Bílá, comme agent de lutte antiparasitaire et comme assistant administratif chez Drutěv.

Ce n’est que dans la seconde moitié des années soixante qu’il entre dans son domaine. Elle travaille dans une galerie à Cheb et au Centre régional pour l’entretien des monuments et la protection de la nature à Pilsen, où elle recherche des maisons conçues par un architecte. Adolf Loos. Il a commencé à correspondre avec des collègues et amis de Loos. Il a documenté les intérieurs et leur a demandé de déclarer un monument culturel. Avec ce déménagement, il a en fait sauvé de nombreux intérieurs de la destruction, car le travail de Loos, comme d’autres monuments architecturaux modernistes, était considéré comme bourgeois et sans valeur. Les années 1960 étaient grisantes et pleines d’espoir pour lui et ses amis. Ils jouissent de leur liberté, ils discutent. Par exemple, ils se sont rencontrés chez un sculpteur universitaire de Prostejov Hany Wichterl.

En 1968, il reçoit une bourse pour étudier à Vienne. Il n’est jamais retourné en Tchécoslovaquie à cette époque. Il a terminé ses études d’histoire de l’art à Vienne. En 1974, il obtient son doctorat en philosophie en défense de son travail à la villa Karma de Loos.

Tout au long de sa vie dans l’émigration, il s’est consacré avec abnégation à aider ses compatriotes et les émigrants de Tchécoslovaquie. Il est président de la branche autrichienne de la Société des sciences et des arts et collaborateur des clubs culturels tchèque et slovaque en Autriche. Cependant, il a continué à maintenir des contacts, par exemple avec Saša Součková, dont la famille lui a envoyé le magazine spécialisé Volné směry à Vienne. Sa mère, décédée en 1974, a eu du mal à émigrer, et bien sûr Věra n’a pas pu venir à ses funérailles.

Il n’est venu en Tchécoslovaquie qu’après 1989. Il n’y est jamais revenu définitivement. Il est allé rendre visite à sa famille et à ses amis à Prague et à Prostějov. Il aime vivre à Velké Losiny. Il a rendu visite à un photographe à ernošice Pavel Techa. Au milieu des années 90, il a collaboré à l’exposition Plečnik au château de Prague et a également contribué à la monographie Josip PlečnikArchitecte du Château de Prague.

Il est très dévoué, accommodant, un peu bohème, mais il se redonne souvent. Il est décédé le 6 janvier 2010 à Vienne. Son corps a été enterré dans le cimetière familial au cimetière municipal de Prostějov.

J’ai parfaitement le droit de me souvenir de son héritage, surtout cette année à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Le 10 janvier 2022, il a reçu le sceau historique de la ville de Pilsen en mémoire pour avoir exploré les maisons de l’architecte Adolf Loos et les avoir sauvées de la destruction. La ville de Prostjov lui remettra le prix de la ville de Prostjov en mémoire. Du 6 au 23 juin 2022, l’exposition « Věra Běhalová 100 » préparée par l’association Pilsen Literary Festival a lieu dans les entrepôts de la mairie de Pilsen. Un véhicule tubulaire à trois roues recouvert d’une bâche et destiné aux handicapés – le Velorex – y est également exposé. C’est alors qu’il a fait le tour de Pilsen et l’a appelé Oskarek.