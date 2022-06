Vašina passe de Karlovy Vary au grand club de Belchatów, Universal senses en France

Le président du club, Jakub Novotný, a présenté le nouveau lieu de travail des dirigeants qui ont mené la Bohême de l’Ouest à la victoire lors d’un récent match nul contre les Lions de Prague. « Patrik est allé à Chaumont, en France, l’un des meilleurs clubs français. Il a remporté deux titres avec nous, a fait son travail, a appris à bloquer et à jouer des blocs. En tant qu’ancien joueur universel, je pense qu’il devrait partir et je lui souhaite bonne chance. la chance est la même, il a été avec nous pendant trois ans et a également soulevé la coupe deux fois, pour changer, il ira dans l’un des meilleurs clubs de la ligue polonaise Skry Belchatów, c’est la deuxième meilleure ligue du monde, donc il aura quelque chose à faire là-dedans, mais s’il n’essaie pas, il ne le sait pas », a-t-il déclaré au quotidien régional.

Le triple champion tchèque Karlovy Vary a également dû jouer sans le bloqueur canadien Marc Wilson, qui est entré dans la formation de départ lors du dernier match nul après avoir blessé Vojtěch Patočka lors du deuxième match. On ne sait pas encore où il s’engagera dans un autre engagement.

En revanche, il était clair ímal, qui a participé à la dernière saison extra-ligue du club à Zlín, où il devait devenir l’un des principaux attaquants. « J’ai essayé d’être dans le même rôle à Brno, donc j’ai vraiment hâte d’y être. C’est un grand défi pour moi et je pense que c’est nécessaire dans la vie. Il est temps de se battre à nouveau sur le terrain », a déclaré ímal dans un communiqué de presse. , qui est entré dans la ligue supplémentaire dans la métropole de Moravie du Sud.

Il y a un an et demi, il a déménagé à Karlovy Vary, où il a couvert le dos d’Indra. « Je ne peux que juger tout positivement. Je me suis fait de nouveaux amis, des expériences et des expériences. Je les ai vraiment appréciées toutes. Son rôle était clair dès le début, mais je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l’équipe », a-t-il déclaré. . a dit.