Valentina Bonfanti : « Gagner la première médaille de l’Argentine en Coupe du monde était inoubliable »

À 20 ans, Valentina Bonfanti a remporté sa première médaille pour l’Argentine à la Coupe du monde de judo pour les sourds, à Versailles, en France ; Et maintenant, il pointe les Jeux olympiques pour les sourds qui auront lieu l’année prochaine au Brésil : « J’ai déjà une médaille de bronze et maintenant je veux me préparer pour une médaille d’or.

Bonfanti, qui a battu Assel Maxutova du Kazakhstan, dans la course à la troisième place dans la catégorie jusqu’à 70 kilogrammes, a admis : « Porter le drapeau argentin sur le podium est une sensation unique. Maintenant, je veux être dans ma meilleure condition pour ce qui est à venir, mon objectif est Brésil 2022 et je suis calme car j’ai assez de temps pour améliorer la partie physique et technique ».

Depuis l’âge de neuf ans, il pratique le sport où il concourait avec le conventionnel, jusqu’à ce que son entraîneur actuel, Fabián Zerón, le convainc de représenter la Confédération argentine des sports pour aveugles (CADeS), une institution qui ajoute plus et plus. plus d’athlètes de plusieurs disciplines dans l’élite mondiale.

« Être à la Coupe du monde est déjà très important, mais remporter la première médaille de l’Argentine est inoubliable », a-t-il déclaré sur le site Internet du Secrétariat national des sports, à l’occasion de la première participation de l’Argentine à cette compétition.