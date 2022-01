Président du PiS en élection anticipée : cela n’est pas totalement exclu

Kaczyński a déclaré que les gouvernements européens actuels rejettent faiblement les plans de l’Allemagne. « Mais quand nous regardons plus profondément, nous voyons une résistance plus forte », a-t-il déclaré

– La raison de la baisse des paiements ponctuels est dans certains cas une erreur fiscale. Il y a eu une correction au règlement du ministre des finances, qui sera corrigée pour que cette erreur ne se répète pas – commente le président du PiS, se référant à l’Ordre de Pologne

Il a également indiqué qu’un projet de réforme judiciaire était prêt, mais « il n’y a aucune certitude qu’il entrera en vigueur une fois promulgué », ce qui entrave sa mise en œuvre.

D’autres informations similaires peuvent être trouvées sur la page d’accueil d’Onet

– Nous avons une pandémie qui en elle-même est un formidable défi. De plus, il y a eu beaucoup d’inflation depuis un certain temps. Une offensive hybride sur la frontière biélorusse-polonaise est en cours, tout comme les actions russes en Ukraine et dans le reste de la région. Dans ce contexte, la probabilité d’un choc violent dans notre partie de l’Europe doit être considérée comme élevée. En Occident, en revanche, les mauvais changements qui ont été décrits bien plus vite, on peut dire que les cartes sont jouées. Le terme « Quatrième Reich » est pleinement justifié dans le cadre de ce plan. L’Allemagne a déclaré publiquement qu’ils étaient les seuls à décider. .pour l’hebdomadaire « Sieci ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de sortir de ce problème, il a répondu que c’était peut-être parce que « rien n’a encore été décidé ». Il a ajouté que la majorité au Sejm avait été conservée. Il attire également l’attention sur l’évolution des attitudes d’une grande partie de la société, sur une vision « plus réaliste » de la réalité européenne, que Jarosław Kaczyński considère comme un processus important et positif. Il a souligné les projets d’une nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne qui veut un État fédéral.

– (…) la reconnaissance officielle de la domination allemande est demandée. Et à la nouvelle coalition allemande, on peut remercier d’une certaine manière d’avoir clarifié cette question, proclamant la construction d’un État fédéral européen sous sa propre direction, bien sûr. Le mot « fédération » est ici une sorte de façade, en fait c’est un Etat centraliste. Cela est devenu clair, même si, pour autant que je sache, la diplomatie allemande essaie aujourd’hui de l’obscurcir, en disant qu’il s’agit d’un plan très tourné vers l’avenir dont il n’y a pas lieu de s’inquiéter maintenant. Cependant, les actions de l’Allemagne suggèrent autre chose, c’est pourquoi nous sommes inquiets, a déclaré le président du PiS.

Selon lui, les gouvernements actuels des pays européens rejettent faiblement les plans de l’Allemagne.

– Cependant, lorsque nous regardons plus profondément, nous voyons une résistance plus forte. Dans de nombreux pays, les forces contre de tels plans se multiplient, dont les plus importantes : Italie, Espagne, France. S’ils vont gagner en force, nous verrons. La situation est dynamique et peut aller dans une direction différente – a déclaré le vice-Premier ministre.

Kaczyński aux élections anticipées

Le président du PiS a également été interrogé sur la possibilité d’organiser des élections anticipées.

– Law and Justice souhaite pleinement remporter une autre victoire, de préférence aux élections de 2023. Bien que cela puisse se produire plus tôt, cela est peu probable, mais ne peut être complètement exclu. Dans une telle situation, nous nous battrons également pour la victoire. Nous avons de grandes chances de gagner, mais certains éléments de notre fonctionnement doivent également changer – a déclaré Jarosław Kaczyński.

Le reste de l’article est disponible sous la vidéo :

Il maintient l’annonce selon laquelle les personnes qui gagnent « normalement » ne perdront pas de poivre polonais.

– La raison de la baisse des paiements ponctuels est dans certains cas une erreur fiscale. Il y a eu une correction au Permenkeu qui sera corrigée pour que l’erreur ne se répète pas. Tout enseignant absent en janvier sera indemnisé en février. Un porte-parole du gouvernement s’est excusé pour la situation, et à juste titre, car cela n’aurait pas dû se produire. Des leçons en seront tirées. Mais je demande à tout le monde de tout voir à la bonne échelle. Nous faisons des erreurs, comme tout être humain, mais nous savons comment les corriger, nous retirer des mauvaises actions et nous excuser. Cela ne change rien au fait que la qualité générale de notre gouvernement est comparée à ce que nos prédécesseurs ont présenté, comme le ciel et la terre, dit Jarosław Kaczyński.

Le président du PiS sur l’opposition

Selon le président du PiS, le retour de Donald Tusk dans la politique polonaise n’a pas beaucoup changé « dans une dimension immédiate », l’effet principal est l’aiguisage du langage agresseur, qui – selon Jarosław Kaczyński – est une caractéristique du PO du leader.

– Szymon Hołownia n’est pas le leader de l’opposition, la Plate-forme civique a regagné ce qui était perdu auparavant. Nous avons aussi beaucoup gagné, car le visage du gouvernement est revenu à de nombreux Polonais dont on se souvient si mal. Les plans de Tusk sont également faciles à repérer : dans la rue et à l’étranger. D’où l’intensification des attaques de Bruxelles et de Berlin, c’est la balle lancée au leader de la Plateforme. Et il l’a joué, bien qu’aux dépens de la Pologne et de la Pologne. Il l’a pris sur sa conscience. Apparemment, il a une autre tâche à faire ici, et puis peut-être le prix promis à Bruxelles – dit Kaczyński.

Il a également déclaré qu’un projet de réforme judiciaire était prêt, mais « il n’y a aucune certitude qu’il entrera en vigueur une fois promulgué », ce qui entrave sa mise en œuvre. L’entretien demande également s’il est possible de modifier le système judiciaire de manière à ce qu’il se rapproche des exigences de l’UE

– La question la plus importante, à savoir la question du Conseil de discipline, a été soulevée par nous-mêmes, pour diverses raisons, l’Assemblée n’a pas répondu aux attentes sous cette forme. C’est notre décision. Il y a des projets qui, cependant, ne peuvent pas être transformés en action en justice, mais pas à cause de nos relations avec l’UE, mais à cause de nos relations internes – a déclaré le président du PiS.

Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Abonnez-vous à la newsletter Onet pour recevoir nos contenus les plus précieux

(w)