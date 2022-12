Vaclik : Bunú est bon, mais pas le meilleur. Je préfère ne pas le féliciter

Par superstition, le représentant du football Tomáš Vaclík n’a pas félicité son ancien coéquipier et rival des gardiens de Séville, Jasín Bunú, pour sa qualification en demi-finale de la Coupe du monde.

Dans une interview accordée à ČTK, il a classé le Marocain de 31 ans parmi les trois meilleurs gardiens du tournoi du Qatar, pour lui, le Croate Dominik Livakovič est le numéro un du championnat jusqu’à présent.

« On est un peu en contact. J’ai l’impression que si j’écris à Bono, ils seront immédiatement éliminés du prochain match. D’habitude, quand je félicite quelqu’un, le prochain match ne se passe pas bien ou il rate. Alors je n’ai pas Je ne lui écris pas », a déclaré Vaclík en souriant.

Il a félicité Bunúa pour sa performance, bien qu’il pense que grâce à la solide défense marocaine, sa position n’est pas aussi permanente. « Bono est définitivement dans les trois premiers. Mais dans les matchs que j’ai vus, il n’avait pas grand-chose. Contre le Portugal (en quart de finale), il a fait environ trois arrêts, contre l’Espagne (en 16 derniers), il a peut-être affronté un coup direct, puis il a écopé de trois penaltys », a déclaré le gardien de l’Olympiakos Le Pirée.

« Si je considère le temps réglementaire et les prolongations, pas seulement les pénalités, le meilleur gardien de but pour moi est de loin Livakovič de Croatie. Il fait vraiment beaucoup de tacles. J’ai aussi Martínez d’Argentine dans le top trois. Même si ce n’est pas très juste à Lloris, que la France a battu l’Angleterre en quart de finale », a ajouté Vaclík.

Selon lui, le Maroc, qui outre Bunú était également représenté par l’un de ses anciens coéquipiers de Séville, l’attaquant Júsuf Nasjrí, pourrait même surprendre le défenseur français en or en demi-finale. « Ce ne sera probablement pas le même match, par exemple contre l’Espagne, quand le Maroc a joué avec des blocs et des pauses pures. Je pense que la France les laissera jouer plus avec le ballon. Mais ils peuvent certainement le prouver, ils sont en très bonne forme « , a déclaré Vaclik. « Ils ont obtenu un excellent résultat et je me demande s’ils pourront aller jusqu’au bout. Ils ont actuellement la chance dont une équipe a besoin dans le tournoi pour connaître un énorme succès », a ajouté le joueur de 33 ans. gardien de but.

Il considérait l’équipe africaine comme un adversaire difficile et désagréable. « Mais il sera également intéressant de voir s’ils sont les premiers à encaisser, ce qu’ils n’ont pas fait en tournoi. Cela pourrait ne pas convenir aux cartes et à leur style. Leur défense est bien développée. Ce qui passe, Bono le rattrape, ils ont de très bons joueurs rapides et techniquement très bons », a déclaré Vaclík.

Il a été surpris qu’au Qatar, le nombre minimum de buts ait été marqué après des tirs de l’extérieur de la surface. La zone où les buts ont été marqués peut être bloquée. Tchouameni a marqué derrière la surface, puis je me suis souvenu du coup franc de Rashford. Mais peu ont marqué. C’est peut-être aussi parce que l’équipe joue un peu plus bas. Je ne vois personne dans le jeu poursuivre ses adversaires tout du long et attaquer le jeu dès le début. Peut-être que le fait que le tournoi se déroule désormais en hiver a également joué un rôle », a pensé le natif d’Ostrava.

Il a également été surpris par le succès retentissant du gardien de but aux tirs au but. Les bourreaux de la Coupe du monde n’ont pas réussi à convertir 13 des 33 tentatives en quatre tentatives, soit près de 40% des pénalités. « C’est un gros chiffre. Les gardiens ont bien frappé. La pression de la Coupe du monde a également joué un rôle. Il y a beaucoup à jouer et après environ 120 minutes, les joueurs deviennent plus serrés. Ces trois choses se rejoignent là-bas », a ajouté Vaclík. , qui se remet d’une opération à l’épaule.