Le boiteux a dit au revoir entre les cheminées. Ce sera amusant, mais je n’en ai pas encore fini avec le vélo, a-t-il promis

Jaroslav Kulhavý, champion olympique de VTT de Londres 2012 et champion du monde 2011, s’apprête à dire adieu au cyclisme professionnel. Il terminera officiellement sa carrière dans exactement une semaine dans la région de Lower Vítkovice, où il accueillera une course spéciale. Même avant cela, Kulhavé attendait les championnats du monde au Danemark.

Kulhavý a prévu un événement d’adieu pour le vendredi 23 septembre et a choisi le site industriel de Dolní Vítkovice, un monument culturel national près du centre d’Ostrava, comme emplacement.

Kids et juniors dévaleront les cheminées et les hauts-fourneaux en VTT à partir de 15h, suivi d’un show moto.

Le Gold Nail sous la forme d’une course de coureurs d’élite avec Jaroslav Kulhavy aura lieu ensuite à 17h45. Dans la soirée, le public et les fans seront divertis avec des séances d’autographes ou des performances musicales du DJ Andrey Pomej.

« Pendant longtemps, j’ai pensé à un au revoir ou à ma dernière course. Mais cela n’a pas fonctionné à la Coupe du monde de Nové Město na Moravá, je ne voulais pas la terminer au milieu de la saison. C’est pourquoi le l’idée d’une exposition est née », explique le cavalier de trente-sept ans.

« Ces dernières années, j’ai vécu dans les montagnes des Beskides, je suis à Ostrava tous les jours. De plus, l’environnement à Vítkovice est très spécifique, c’est une région intéressante et peut-être une attraction pour les spectateurs. Une course peut être parfaite. Il y a aussi un toit qui peut être ouvert, les événements resteront de haute qualité même par mauvais temps », a poursuivi Kulhavý.

En VTT, il a remporté la Coupe du monde de cross-country 2011, le Championnat du monde la même année et la Coupe du monde de marathon en 2014. Les fans tchèques se souviennent surtout de lui aux Jeux olympiques d’or de Londres et quatre ans plus tard. il a remporté l’argent à Rio. Cependant, il n’a pas prévu de grande commémoration émotionnelle à Vítkovice.

« Il s’agit de personnes, de plaisir. Je le vois plus comme une célébration que comme un événement commémoratif pour les carrières », sourit Kulhavý. « Mes amis et fans viendront, je vais en profiter. Il y aura du temps pour les souvenirs plus tard. Après tout, je ne suis qu’à la moitié du cyclisme », a-t-il ajouté.

Malgré les nombreuses activités en dehors du sport, il ne veut plus courir professionnellement, mais le cyclisme restera une partie intégrante de sa vie. « Je vais continuer à rouler, je vais rester dans la communauté, c’est le plus important pour moi. Je participerai peut-être à des événements à l’avenir », a déclaré le natif d’Ústí nad Orlicí.

Dans l’environnement industriel de Vítkovice, ils seront en concurrence avec les meilleurs concurrents tchèques, dont Ondřej Cink et Petr Vakoč. La participation de grands noms étrangers est encore en discussion.

Avec le début de la pandémie de coronavirus il y a deux ans, les chances de Kulhavé de se diviser en moins de cinq anneaux à Tokyo ont diminué, après quoi les Jeux olympiques ont été reportés. Le concurrent tchèque a finalement renoncé à se battre pour la qualification de cette course et a changé d’orientation.

« J’ai commencé à faire des marathons et des courses par étapes en VTT. J’ai attendu et je savais qu’une fois le sport recommencé, j’arrêterais ma carrière. Cette saison s’annonçait bien, j’étais troisième à domicile au championnat d’Europe de marathon, c’était un bon moment. approprié. » il prétend.

Avant les adieux à Vítkovice, Kulhavý avait une autre grosse mission. Demain, à partir de 8h30, la course marathon du Championnat du monde aura lieu à Haderslev, au Danemark.

« Je veux finir le plus haut possible, le profil me convient. Mais ça fait 120 kilomètres, ça va être très long et beaucoup de tactique. à cela », rapporte Kulhavý du Danemark.

À la fin de sa carrière, la légende tchèque a eu la chance de remporter la dernière médaille majeure.