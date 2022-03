Une société de production audiovisuelle rejoint l’économie de la connaissance – Web de Noticias

C’est la société Jaque and Twins qui fera partie des 26 sociétés de Cordoba qui bénéficieront des avantages prévus par la loi EoC.

Ainsi, les lois provinciales sur l’économie du savoir favoriseront la production audiovisuelle locale.

Les deux compagnies réalisent des productions qui méritent une reconnaissance nationale et internationale.

Producteur de contenus audiovisuels Vérifier le contenu et Films latins jumeaux Ils ont adhéré au Régime provincial de l’économie du savoir, et ils ont été les premiers dans ce domaine à s’y joindre. De cette façon, déjà il y a 26 entreprises dans le régime spécial.

Le ministre provincial de la Science et de la Technologie, Pablo De Chiara, a présenté un certificat ratifiant leur intégration dans le Cordoue Régime d’économie de la connaissanceoù les entreprises bénéficient d’exonérations fiscales provinciales, de promotions et de formations professionnelles.





La production audiovisuelle continue de prospérer à Cordoue, en particulier avec l’encouragement du Pôle Audiovisuel local, qui est mis en valeur et renforcé par les disciplines intégrées à l’économie de la connaissance.

La quantité et la qualité de la production locale, soutenue par le talent et la créativité des cinéastes, des professionnels, des techniciens et des artistes, ont permis à la fiction, aux documentaires et à la publicité de Cordoue de recevoir une reconnaissance nationale et internationale.

De cette manière, le fait que l’économie de la connaissance de Cordoue accompagne le développement artistique et culturel de l’activité audiovisuelle est réalisé.

Compagnie Vérifier le contenu Il se consacre à la production de contenus fictifs tels que des documentaires, ainsi qu’à proposer ses services pour des projets spécifiques, c’est-à-dire qu’ils exécutent des idées déjà planifiées par des tiers.

Propriété intellectuelle générée par Vérifier distribué sur la plateforme comme demandé tels que Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et Network-Studio (y compris Warner Media, Viacom International Studios, entre autres).

Cette société de production est en charge du tournage du film « Granizo » de Marcos Carnevale avec Guillermo Francella qui sortira sur la plateforme Netflix le 30 mars prochain. Vérifier Il a également été responsable de la production de « La Chica que Limpia », une mini-série réadaptée au format américain sous le nom de « The Cleaning Lady » et vue par plus de 3,6 millions de personnes sur FOX TV, et dont la sortie est prévue prochainement. disponible sur HBO Max pour l’Amérique latine.

Depuis 2009 société de production Films latins jumeaux s’est consacré à la production de films de divertissement, en mettant l’accent sur les questions de genre. Cette micro-entreprise produit deux films par an et a été nominée pour son travail dans divers festivals locaux et internationaux.

En plus d’avoir une vision d’ouverture des marchés internationaux, sœurs jumelles produire des contrats de production associatifs avec d’autres pays. Jusqu’à présent, il a coproduit du contenu avec des entreprises de France, du Mexique et des États-Unis.

En 2018, ils ont remporté le prix national INCAA Prima 2018 pour la comédie « Los Inoportunos » d’Ismael Zgaib. Un autre film, « Venezia », ​​réalisé par Rodrigo Guerrero et mettant en vedette l’actrice Paula Lussi, a été présenté à la 73e édition du Festival international du film d’Édimbourg, au Festival international du film de Santiago (SANFIC) en 2015, au 43e Festival du film de São Paulo (SPFF) et le 34e Festival international du film de Mar del Plata.

Avantages

Lots Vérifier la production SA Quoi Films latins jumeaux en le rejoignant La loi de l’économie du savoir de Cordoue peut avoir les avantages suivants :

– Impôt

L’exonération pendant 10 ans est de 100% de l’impôt sur le revenu brut.

Exonération pendant 10 ans à 100% du droit de timbre.

Exonération pendant 10 ans de 100% de la Taxe Foncière sur le bien immobilier où s’exerce l’activité.

– Promotion de travail

Allocation de relance pour chaque nouvel employé pendant 6 mois.

Certains cas selon le sexe, le handicap, la zone défavorisée et la formation doctorale ou postdoctorale en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), l’incitation sera 30% plus élevée.

– Formation et qualification