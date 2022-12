Une peine pouvant aller jusqu’à 18 ans a été prononcée pour avoir participé à l’attaque terroriste au camion à Nice

Paris – Dans un tribunal français aujourd’hui, huit accusés ont été condamnés à des peines allant de deux à 18 ans pour leur implication dans les attentats terroristes de Nice en 2016, qui ont tué 86 personnes. L’agresseur qui s’est ensuite rendu sur la promenade de la plage dans un camion a été abattu par la police sur place. Les personnes qui lui ont donné les armes et les voitures sont maintenant jugées. Les condamnés ont dix jours pour faire appel, rapporte le journal Le Monde.

Les deux hommes ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroristes et acquittés avec 18 ans de prison, bien que les procureurs aient requis une peine de 15 ans de prison. L’homme qui a donné l’arme au principal coupable a été condamné à douze ans de prison. Cependant, selon la conclusion du tribunal, il n’était pas au courant de la radicalisation islamique de l’auteur et a donc été reconnu coupable d’association de malfaiteurs et non de terrorisme.

Quatre autres hommes et une femme ont été condamnés à des peines allant de deux à huit ans pour commerce illégal d’armes. Trois d’entre eux ont été interdits d’entrée en France à vie.

Le soir du 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel de Tunisie a conduit un camion de 19 tonnes dans la zone piétonne de la promenade de Nice. A cette époque, il y avait environ 30 000 personnes venues assister au feu d’artifice à l’issue de la fête nationale de la Bastille. Au total, les assaillants ont écrasé plus de 400 personnes, tuant 86 d’entre elles, et ont parcouru environ deux kilomètres avant d’être abattus par la police.

Le procès, mené par Laurent Raviot, débute le 5 septembre. La culpabilité est décidée par cinq juges professionnels.