Plusieurs pays européens, la République tchèque en tête, ont officiellement exprimé lundi leur colère et leur désapprobation face aux propos du président français Emmanuel Macron concernant les garanties de sécurité pour la Russie, ont déclaré des diplomates. Le gouvernement français a déclaré que les propos du président avaient été sortis de leur contexte.

Dans une interview accordée à la chaîne TF1 début décembre, lors d’un déplacement aux États-Unis, Macron a déclaré qu’il fallait réfléchir aux garanties que l’Occident est prêt à donner à la Russie lorsqu’elle reprendra les négociations sur la fin de la guerre en Ukraine. Les propos de Macron ont été critiqués par certains hommes politiques et personnalités ukrainiens et d’Europe de l’Est.

L’Elysée a défendu que le président français « n’a décrit que ce que les Ukrainiens eux-mêmes demandaient ». « L’Ukraine elle-même, bien sûr, est la première à vouloir sortir de cette guerre, et bien, à la fin de la guerre, il y aura des négociations », a ajouté Paris.

La République tchèque, qui préside le Conseil de l’Union européenne, s’est conformée Reuter plus tard, il a aidé à organiser le soutien aux interventions diplomatiques formelles, appelées démarches. On ne sait pas exactement ce que contenait le message écrit, mais il était destiné à exprimer un désaccord avec les propos de Macron et à expliquer la position de l’État qui l’a signé. « Nous avons un dialogue permanent avec la France en tant qu’allié proche de l’OTAN et de l’UE. Ce dialogue porte également sur des sujets stratégiques. Cependant, nous ne le commenterons pas publiquement », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky au journal Echo24.

La République tchèque a envoyé la semaine dernière un projet de démarcation aux membres de l’UE, ont déclaré trois diplomates européens. Des diplomates ont déclaré que le document indiquait que les précédents efforts de la Russie en matière de sécurité européenne visaient à diviser et à affaiblir l’Europe.

Les partisans de la démarcation comprennent les États baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que la Pologne et la Slovaquie, ont déclaré deux diplomates. Demarke a été reçu lundi par le ministère français des Affaires étrangères.

Macron a également été critiqué pour ses appels téléphoniques relativement fréquents avec Poutine dans le passé, qu’il a rencontré en privé à Moscou peu de temps avant le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. À l’époque, Poutine avait déclaré à Macron que la Russie avait trois exigences fondamentales en matière de sécurité en Occident : pas d’expansion supplémentaire de l’OTAN, pas de déploiement de missiles près des frontières russes et une réduction de l’échelle de l’infrastructure militaire de l’OTAN en Europe aux niveaux d’avant 1997. À l’époque, les États-Unis avaient qualifié les demandes de la Russie d’inacceptables. La Tchéquie n’a rejoint l’Alliance de l’Atlantique Nord avec la Pologne et la Hongrie qu’en 1999.