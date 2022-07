Une nation de stupéfiants en Méditerranée. Le régime d’Assad gagne de l’argent avec la drogue

Le régime du président syrien Bachar al-Assad a survécu à la guerre civile de 2011-17 avec l’aide de la Russie et de l’Iran et contrôle désormais environ les deux tiers du territoire syrien. Cependant, les preuves et les témoignages s’accumulent selon lesquels le gouvernement essaie de capitaliser sur l’exportation de médicaments dans une situation économique critique.

Ce Syrie des navires quittent régulièrement le port de Lattaquié qui, en plus des marchandises déclarées, ont également à leur bord des marchandises non officielles. Comprimés de Captagon. Les médicaments sont en demande surtout dans les pays arabes et asiatiques, dont la Chine.

Plusieurs envois ont été trouvés et confisqués au cours des trois dernières années. Dans le port italien de Salerne, 84 millions de comprimés de captagon d’une valeur d’un milliard d’euros (changé à 24,4 milliards de couronnes). En Grèce, le nombre est de 33 millions de comprimés, et à Constanta, en Roumanie, ils ont trouvé une importante cargaison de médicaments cachée dans un tas de savon.

Cependant, les douaniers ont plutôt trouvé le captagone syrien en Malaisie, à Hong Kong ou au Nigeria. Le contrôle égyptien du port de Port-Saïd a trouvé du captagone et du haschich dans la cargaison de la société syrienne Milkman. Le propriétaire de l’entreprise est Ramí Machlúf, cousin du président syrien Bachar el-Assad.

Hebdomadaire allemand Le Spiegel il a parlé à un Syrien qui était membre d’un soi-disant syndicat, comme on l’appelle en Syrie pour la production et la distribution de drogues. Un homme qui a décidé de fuir la Syrie a témoigné que le captagon naviguait sur des navires en provenance de Lattaquié, où le port était en fait contrôlé par la 4e division blindée d’élite de l’armée syrienne. Le commandant est le frère cadet du président Mahir Assad.

La division a réprimé les manifestations contre le régime depuis 2011 et est depuis entrée en guerre avec des groupes rebelles cherchant à renverser Assad. Il y a des rumeurs selon lesquelles Mahir a perdu sa jambe dans l’explosion d’une grenade, mais cette information n’est pas confirmée.

« Ils produisent des drogues synthétiques en quantités industrielles. Les usines et les ports sont gardés par des gardes armés », a déclaré le Syrien dont le nom n’a pas été publié dans Der Spiegel à sa demande. L’homme craignait pour sa sécurité et celle de ses parents, qui vivent toujours en Syrie.

Certains experts qualifient la Syrie de Colombie de la Méditerranée, où plus d’un cartel de la drogue a prospéré dans le passé et le présent. Appelez-le le nom de Pablo Escobar.

Cependant, il y a une différence : dans le cas de la Syrie, le pays lui-même et ses dirigeants sont impliqués à la fois dans la production et la contrebande. « La Syrie est devenue une nation méditerranéenne de narcotiques. Le Captagon est un produit d’exportation majeur. Et ce n’est pas comme si le régime syrien ne surveillait que passivement la production et la contrebande. Le régime lui-même est un cartel », a-t-il déclaré. économiste hebdomadaire l’ancien envoyé spécial américain pour la Syrie Joel Rayburn.

Selon l’hebdomadaire, les renseignements occidentaux estiment que les profits annuels du régime syrien provenant du trafic de drogue s’élèvent à plusieurs milliards de dollars, des dizaines d’unités.

Captagon a été développé à l’origine comme un traitement possible pour certaines maladies, telles que le TDAH. Mais plus tard, les médecins l’ont abandonné lorsque des effets secondaires tels que des hallucinations ou une dépression sont apparus.

Elle est également connue sous le nom de drogue djihadiste. Les comprimés ont été pris par les combattants de l’organisation terroriste État islamique pour leur donner envie de se battre et de ne pas avoir peur. Par exemple, les enquêteurs français ont retrouvé Captagon dans l’appartement d’un kamikaze qui s’est fait exploser devant le club de musique du Bataclan à Paris en novembre 2015.

En janvier de cette année, un autre incident s’est produit à la frontière syro-jordanienne. Un convoi de 27 Syriens a tenté de passer du côté jordanien sans autorisation et a profité de la neige abondante et de la tempête pour le faire. Mais l’armée jordanienne a tué les Syriens dans les tirs croisés et a ensuite trouvé une grande quantité de drogue dans la voiture.

