Une équipe de journalistes français a été attaquée par des Russes lors d’une émission en direct dans l’est de l’Ukraine

Selon le portail d’information Meduza, il est probable que le même incendie ait frappé le stade d’hiver du club de hockey du Donbass à Druzhkivka, situé au sud de Kramatorsk. Une personne a été tuée et une autre blessée dans l’attaque, a rapporté la BBC ce soir. Selon Moscou, l’attaque contre Druzhkivka a visé du matériel militaire et touché, entre autres, quatre lance-roquettes RM-70 Vampire de fabrication tchécoslovaque.

L’équipe de la télévision française s’est immédiatement mise à l’abri pour se protéger de nouvelles balles et d’éclats d’obus. Aucun journaliste n’a été blessé, ont assuré des journalistes à leur retour à l’antenne.

L’incident s’est produit lundi soir. Selon la chaîne d’information Nexta, la fusée s’est posée « à quelques dizaines de mètres seulement » des journalistes, selon le journal Ukrainska Pravda, « à moins d’un kilomètre ».

Les médias ont lié l’incident à l’attaque russe qui a frappé le stade d’hiver d’Altair, le stade du club du Donbass. Le stade est situé dans la ville de Druzkivka, qui fait partie de l’agglomération de Kramatorsk.

« Le stade de glace n’est pas seulement un bâtiment, après 2014, c’est la deuxième maison de notre club. Il y a des centaines de compétitions pour enfants, des dizaines de tournois internationaux… la plus grande école de hockey et de patinage artistique d’Ukraine. » déclaré sur Facebook, le directeur général du club Fyodor Illjenko (Fedir Illjenko). Le club de hockey a ajouté qu’il avait perdu ses trois installations à la suite des attaques russes – la première étant le centre sportif Druzhba à Donetsk et la seconde étant le Marioupol Ice Center.

Une personne a été tuée lors de l’attaque russe contre Druzhkivka, a rapporté la BBC dans la soirée en référence au chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyryl Timochenko. Selon lui, une autre personne a été blessée. Deux missiles Iskander ont touché le village, a déclaré Timochenko. Selon les premières informations, le coup a fait deux blessés.

La chaîne pro-russe de la plateforme d’information Telegram affirme que le stade sert de dépôt de munitions aux troupes ukrainiennes. Selon la mutation ukrainienne de la station de radio Svoboda, il y a un entrepôt humanitaire dans le stade.

La frappe sur Druzhkivka a été confirmée par le ministère russe de la Défense. Le porte-parole Igor Konashenkov, selon TASS, a déclaré que deux lance-roquettes américains HIMARS et quatre lance-roquettes RM-70 Vampire, qui sont une combinaison d’une voiture tchécoslovaque Tatra et d’un lance-roquettes soviétique Grad, ont été détruits lors de l’attaque. Les informations des parties belligérantes sur les pertes de l’autre n’ont pas pu être vérifiées à partir de sources indépendantes dans les conditions de combat en cours.

Le même jour, le journaliste français a été touché par des coups de feu, il a été légèrement blessé près du front journaliste Journal allemand Bild. Le soir du Nouvel An, un journaliste japonais a été blessé lors d’une attaque de drone à Kiev, se souvient Ukrainska pravda.

Pendant ce temps, le chef d’état-major général d’Ukraine, Valery Zaluzhny, a annoncé qu’il avait eu un appel téléphonique avec Mark Milley, les chefs d’état-major interarmées américains. Selon sa déclaration sur Facebook, il a raconté de violents combats autour de Svatove et de Kreminna dans la région de Lougansk et dans la direction de Lysyčansk. « La situation la plus compliquée reste dans la région de Soledar-Bakhmut-Majorsk », a déclaré Zaluzhny. Selon lui, les Russes tentent d’avancer « sur leurs propres cadavres ». L’Ukraine maintient des défenses dans la région de Zaporozhye et tente de défendre la ville de Kherson contre les bombardements russes, a-t-il ajouté.