Un sénateur français soutient l’interdiction du voile lors des compétitions

Le Sénat français a voté l’interdiction du port du niqab dans les compétitions sportives, arguant que la neutralité était une exigence sur le terrain.

La chambre haute a voté mardi soir un amendement à une loi stipulant que l’utilisation de « symboles religieux clairs est interdite » pour participer aux événements et compétitions organisés par les fédérations sportives.

Dans leur texte, les sénateurs précisent explicitement que l’amendement a pour objet d’interdire « l’usage du voile dans les compétitions sportives ». Ils ont ajouté que le hijab pourrait mettre en danger la sécurité des athlètes qui le portent lors de la pratique de la discipline.

L’amendement, proposé par le groupe d’extrême droite Les Républicains et opposé par le gouvernement français, a été adopté avec 160 voix pour et 143 contre. Une commission composée de membres du Sénat et de la chambre basse se réunira maintenant pour trouver un accord sur le texte avant qu’il ne devienne loi, ce qui signifie que les amendements pourraient toujours être annulés.

Il n’était pas clair si l’interdiction s’appliquerait aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le comité d’organisation olympique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le vote intervient un an après que les législateurs de la chambre basse ont approuvé un projet de loi visant à renforcer la surveillance des mosquées, des écoles et des clubs sportifs, dans le but de protéger la France des islamistes radicaux et de promouvoir le respect des valeurs.

Après que plusieurs attaques terroristes ont inondé la France, peu ont objecté que la radicalisation était un danger, mais les critiques ont également vu le projet de loi comme un stratagème politique pour attirer le parti centriste de Macron vers la droite avant l’élection présidentielle de cette année.