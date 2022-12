Un quatuor de touristes tchèques est pris au piège sur la plus haute montagne d’Autriche. Les ambulanciers les ont déposés

Sur la plus haute montagne d’Autriche, le Grossglockner, les sauveteurs ont dû porter secours à quatre touristes tchèques samedi soir et ce matin. L’alpiniste a des ennuis en descendant du sommet de la montagne. Ils n’ont subi aucune blessure, mais à leur retour dans la vallée, ils étaient épuisés et les deux souffraient d’une légère hypothermie.

Un quatuor de touristes âgés de 26 à 31 ans a embarqué L’Autriche Grossglockner le samedi. En raison du grand nombre de touristes, ils empruntent des itinéraires alternatifs lorsqu’ils descendent. Cependant, à 3 600 mètres d’altitude, ils sont tombés dans la neige et la glace. Des touristes tchèques ont demandé de l’aide samedi soir. Deux d’entre eux ont été évacués par hélicoptère, mais les deux autres ont dû rester sur la montagne. En raison de l’obscurité, l’équipe de secours n’a pas pu réévacuer par hélicoptère. En raison d’un équipement insuffisant, l’équipe de secours a poursuivi le couple et leur a apporté des boissons chaudes et des vêtements. Les sauveteurs sont ensuite remontés au sommet de la montagne avec les touristes puis ont entamé leur descente par le chemin habituel. Ensuite, un touriste tchèque souffrant d’hypothermie légère a été amené dans la vallée par un hélicoptère de la police. Le mont Grossglockner, qui se trouve à la frontière des États autrichiens du Tyrol et de la Carinthie, est une destination touristique très populaire. Des touristes tchèques y ont été secourus à plusieurs reprises. La dernière fois qu’un couple de République tchèque s’est retrouvé coincé sur une montagne, c’était fin juillet. VIDÉO : Holeček : On dirait que je veux terminer l’ascension de la montagne ? Pas encore! Je ne m’inquiète pas pour la mort Le temps nous a laissé tomber, nous n’avons pas eu le temps d’y échapper, la température était de moins 40. Nous manquions de nourriture, mais c’est de cela que nous dépendions, explique l’alpiniste Marek Holeček. | Vidéo : Martin Veselovsky