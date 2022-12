McDonald’s était dans le collimateur des enquêteurs : leurs bureaux ont été perquisitionnés pour les impôts

Le 18 mai, des enquêteurs français ont perquisitionné le siège français de la chaîne de restauration rapide américaine McDonald’s. Des sources bien informées ont déclaré à Reuters aujourd’hui. Selon eux, les autorités françaises enquêtent sur l’entreprise pour des impôts.



Le magazine L’Expansion a rapporté le mois dernier que les autorités avaient envoyé à la filiale française une facture d’impôt sur les bénéfices impayée de 300 millions d’euros (8,1 milliards de couronnes). Selon le rapport, les autorités affirment que la société réduit les impôts en transférant les bénéfices de la France vers le Luxembourg et la Suisse.

McDonald’s a refusé de commenter les nouvelles du raid. Il a souligné une déclaration antérieure dans laquelle il a souligné qu’il est l’un des plus gros contribuables de France. Le ministère français des Finances a également rejeté la déclaration. La police française a perquisitionné mardi les bureaux de la société Internet américaine Google à Paris dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent. Une enquête pour vérifier si Google a respecté ses obligations fiscales en France.

Google et d’autres entreprises américaines sont également en difficulté dans d’autres pays européens à cause des taxes. La France, la Grande-Bretagne et d’autres pays se plaignent depuis longtemps des pratiques fiscales des grandes sociétés Internet en particulier, qui transfèrent leurs bénéfices vers des pays à faible charge fiscale.