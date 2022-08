Un match nul avec Lens a suffi aux footballeurs du PSG pour décrocher leur dixième titre français

Paris – Footballeur Paris St. Germain a fait match nul 1-1 à domicile face à Lens lors du 34e tour du championnat de France et a remporté son dixième titre de champion à quatre tours de la fin. Lionel Messi a donné l’avantage aux favoris à la 68e minute, mais Corentin Jean a finalement égalisé malgré sa faiblesse. Malgré la défaite, les Parisiens ont une avance de 16 points sur Marseille, deuxième, en tête du classement, avec cinq matchs à jouer.

Le PSG a remporté le titre après deux ans et a égalé le club français le plus titré de l’histoire, St. Pétersbourg. Étienne. Lille l’a fêté l’année dernière.

Le score a été ouvert par Messi, qui n’a inscrit que son quatrième but de la saison d’un beau tir d’une vingtaine de mètres. À ce moment-là, Lens jouait déjà sans le Dans suspendu et il semblait que les Parisiens scelleraient le trophée avec une victoire. À la fin, cependant, Jean a couru vers la passe de Machado au poteau arrière et a égalisé sur la glissade.

Même les célébrations du titre ne sont pas sans complications dans une saison controversée. Le PSG a lutté tout au long de l’année avec des supporters mécontents exigeant la démission de la direction dirigée par le président Nasser Chelajfi et le directeur sportif Leonardo. Lors de certains matchs, le public du Parc des Princes a hué ses propres joueurs, menés par les plus grandes stars Messi et Neymar.

Les Parisiens ont remporté leur huitième titre en dix ans. Cependant, ils n’ont toujours pas réussi à réaliser leurs ambitions en Ligue des champions, cette année ils ont été éliminés en huitièmes de finale avec le Real Madrid.

Ligue française de football – 34e journée :

Lyon – Montpellier 5:2 (63e et 90e +3 Aouar, 26e Dembélé, 43e Mendes, 68e Toko Ekambi – 45e +1 Wahi, 45e +3 Savanier de l’enclos.), St. Etienne – Monaco 1:4 (42. Chazri de l’enclos. – 23. Ben Yedder, 25. Volland, 61. Kolodziejczak lui-même, 77. Boadu), Paris St. Germain – Objectif 1:1 (68. Messi – 88. Jean).

Table:

1. Paris Saint-Germain 34 24 6 4 76:31 78

2. Marseille 33 18 8 sept 55:33 62

3. Monaco 34 17 8 9 55:35 59

4. Rennes 33 17 5 11 70:36 56

5. Strasbourg 33 15 11 sept 55:35 56

6. Bien 33 16 sept dix 42:29 54

sept. Lentille 34 15 9 dix 53:42 54

8. Lyon 34 14 11 9 56:45 52

9. Lille 33 12 12 9 41:40 48

dix. Nantes 33 13 8 12 43:38 47

11. Montpellier 34 12 6 16 46:51 42

12. Brest 33 11 9 13 42:48 42

13. Reims 33 9 13 11 36:36 40

14. colère 33 8 dix 15 36:49 34

15. Lorient 33 8 dix 15 33:52 34

16. Troyes 33 8 9 16 30:46 33

17. Clermont 33 8 8 17 33:61 32

18. St. Étienne 34 sept dix 17 38:68 31

19. Bordeaux 33 5 12 16 44:79 27

20. Fait 33 4 12 17 29:59 24







A noter : Nice et Lyon ont déduit 1 point pour motif disciplinaire.