Selon l’ordre émis, qui entrera en vigueur au début de l’année prochaine, le nombre de soldats russes, y compris le personnel militaire, passera à 2 039 758 personnes. Parmi ceux-ci, 1 150 628 seront des membres du personnel militaire actif. Le décret de Poutine de 2017 a fixé l’effectif des forces armées à 1 902 758 personnes, dont 1 013 628 militaires actifs. Le règlement publié aujourd’hui ne précise pas comment le renforcement de l’armée doit être réalisé, mais autorise le gouvernement à allouer des fonds suffisants du budget au ministère de la Défense.

Selon les données de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), la Russie comptait 900 000 militaires actifs et environ deux millions de réservistes au début de cette année.qui ont servi dans l’armée au cours des cinq dernières années, a rapporté Reuters.



L’Agence internationale de l’énergie atomique et la France ont reçu des garanties de sécurité de la Russie et de l’Ukraine concernant la mission de la centrale nucléaire de Zaporozhye, a déclaré le président français Macron. Nexta news en a parlé.

La Hongrie a autorisé le russe Rosatom à agrandir sa centrale nucléaire. Selon le média hongrois Telex, l’Autorité hongroise de l’énergie atomique a autorisé le monopole nucléaire d’État russe Rosatom à agrandir la centrale nucléaire de Paks. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a été critiqué pour avoir aidé l’agression de la Russie contre l’Ukraine en poursuivant la coopération énergétique avec la Russie.

Un groupe d'hommes politiques du Parti social-démocrate allemand exige des négociations de paix avec la Russie sous la médiation de la Chine, rapporte Der Spiegel. L'auteur de l'appel a également mis en garde contre la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine, citant le danger d'une guerre nucléaire.

Moscou est silencieux sur ses pertes totales en Ukraine. La dernière fois qu’il a été rapporté en mars, c’était que 1 351 soldats russes avaient perdu la vie. Selon les estimations d’experts occidentaux, le nombre de soldats morts côté russe pourrait être jusqu’à dix fois supérieur au dernier chiffre reçu. Kyiv a déclaré plus tard que les troupes russes avaient perdu 45 000 hommes depuis le début de la guerre le 24 février.

Même l’Ukraine ne rapporte pas régulièrement ses pertes. Mais cette semaine, le chef d’état-major ukrainien, Valery Zaluzhny, a annoncé que près de 9 000 soldats ukrainiens étaient morts dans la guerre avec la Russie.

Que disent les experts de la décision de Poutine ?

L’annonce d’une augmentation relativement faible des troupes montre que Poutine reste déterminé à éviter une mobilisation totale, suggère ISW. Mais selon lui, le Kremlin créerait à peine assez de force pour atteindre le niveau numérique de plus de 1,15 million de soldats. Historiquement, les forces armées russes n’ont pas atteint les objectifs fixés pour leur statut numérique. Avant l’invasion de l’Ukraine, il n’y avait qu’environ 850 000 soldats dans les forces armées, ce qui est bien moins que ce qui a été établi ; les forces armées doivent compter plus d’un million d’hommes et de femmes.

Les analystes prédisent que la Russie aura des difficultés à recruter des troupes et que les possibilités d’entraînement ont diminué depuis l’invasion, car le Kremlin a également envoyé des unités scolaires au combat, qui ont subi des pertes. En octobre, la Russie a pu utiliser sa conscription d’automne dans l’armée, qui devait fournir environ 130 000 conscrits, pour ajouter aux pertes sous la forme de dizaines de milliers de soldats tués et grièvement blessés. Mais l’augmentation des effectifs pourrait être utilisée par le Kremlin pour incorporer formellement les forces armées des républiques populaires séparatistes de Donetsk et de Louhansk, ou de nouvelles unités de volontaires dans les forces armées de la Fédération de Russie. Dans les deux cas, « l’augmentation nette » de la force de combat sera faible, a conclu ISW.