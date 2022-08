Un honneur que même Zola n’a pas accepté. Littérature Llosa est un nouveau membre de l’Académie française

Mario Vargas Llosa, 85 ans, écrivain péruvien et prix Nobel de littérature, a été élu jeudi à la surprise générale à l’Académie française, alors même qu’il est plus âgé que le règlement ne le permet. C’est ce qu’a rapporté la radio France Info.

Normalement, seules les personnes de moins de 75 ans pouvaient être intronisées dans le groupe « immortel », comme l’appelaient les membres de l’académie. Cependant, dans le cas de l’auteur, l’Académie française, fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu, a fait une exception, précise l’agence AFP.

Lors de l’élection des membres, Llosa a obtenu 18 des 22 voix. Parmi les universitaires, il deviendra le premier récipiendaire du prix Nobel de littérature depuis François Mauriac, élu député en 1933 et lauréat du prix suédois en 1952.

Contrairement aux restrictions d’âge introduites en 2010, il n’y a aucune restriction de nationalité ou de citoyenneté pour l’adhésion à l’institution, qui est considérée comme le principal gardien de la pureté de la langue française. Les étrangers étaient ainsi sélectionnés à l’académie précédente.

Llosa n’a jamais écrit de livre en français, bien qu’il parle couramment la langue. Il s’installe à Paris en 1959. A un moment il travaille à la rédaction espagnole de l’agence française AFP, il vit aujourd’hui à Madrid. Il y a cinq ans, il a eu l’honneur d’être le premier écrivain étranger à faire publier de son vivant une œuvre complète dans la prestigieuse collection littéraire Pléiade de l’éditeur français Gallimard. Milan Kundera, originaire de Tchécoslovaquie, reçoit un prix similaire parmi les écrivains vivants, mais il détient la nationalité française.

Sur les 40 places de l’Académie française, cinq sont désormais vacantes et les universitaires peinent à les pourvoir. Cela est d’autant plus vrai que l’influence de l’institution a diminué par rapport aux siècles précédents et que de nombreux linguistes ne trouvent plus l’avis de l’académie pertinent, a déclaré l’agence de presse AFP. Actuellement, le corps se compose de 29 hommes et six femmes.

Le siège numéro 18 appartiendra à Mario Vargas Llos à l’académie, précédemment occupé par le philosophe Michel Serres, l’ancien célèbre philosophe Alexis de Tocqueville du XIXe siècle, le célèbre maréchal Foch pendant la Première Guerre mondiale, ou un ancien Premier ministre. Ministre Edgar Faure.

Les indigènes péruviens ont ainsi reçu des honneurs que de nombreux grands écrivains français, comme Jules Verne ou Mile Zola, n’ont pas reçus.

Avec Gabriel García Márquez de Colombie, Carlos Fuentes du Mexique et Julio Cortázar d’Argentine, Mario Vargas Llosa était parmi les représentants du boom de la littérature latino-américaine dans les années 1960, mais il était le dernier vivant de ce quatuor d’écrivains. En 1994, il a été élu à l’Académie royale espagnole, il y a 11 ans, il a reçu le prix Nobel de littérature.

L’année précédente, Llosa était invité à la Foire mondiale du livre de Prague, pas plus tard que cette année, l’éditeur Argo a publié son roman Conversations dans la cathédrale, traduit par Anežka Charvátová.

En octobre dernier, Llosa est apparue parmi des centaines de personnalités célèbres dont les noms sont apparus dans les soi-disant Pandora Papers. Selon le journaliste qui a publié l’affaire, l’auteur est propriétaire d’une société offshore basée dans les îles Vierges britanniques. L’auteur nie avoir fait quoi que ce soit d’illégal.